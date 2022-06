1 Ein kühler Luftzug weht unter Tage im Bergwerk Hallwangen – auch bei über 30 Grad Außentemperatur. Foto: Liedtke/Sannert

Abkühlung außerhalb des Freibads gibt es im Bergwerk Hallwangen: Hier herrschen frische acht Grad Celsius – und die Luft ist äußerst gesund.















Kreis Freudenstadt - Das Wochenende wird heiß – Temperaturen weit über 30 Grad sind angesagt. Wer abtauchen will, ohne nass zu werden, kann das historische Bergwerk Hallwangen besuchen. Es hat wie bestellt am Sonntag offen. Erna Märgner, Vorsitzende des Förderkreises Historischer Bergbau Hallwangen, kann den Ausflug nur empfehlen.

Frau Märgner, was erwartet Besucher im Bergwerk?

Im Bergwerk sind die Zeugnisse der mittelalterlichen Arbeiten zu sehen. Vom 13 Jahrhundert an bis 1912 wurden hier Silber und Kupfer gefördert. Das Silber zeigt sich als grau-schwärzliche Spuren, das Kupfer malachitfarben. Die Decken sind übrigens sehr niedrig: Im 13. Jahrhundert waren die Menschen etwa 1,60 Meter groß. Größere Leute nehmen da eine Demutshaltung ein.

Es soll heiß werden am Wochenende. Wie sind die Temperaturen im Berg?

Im Bergwerk ist es kühl, immer acht Grad Celsius, auch, wenn es draußen 30 Grad hat. Deshalb sollte eine Regenjacke mitgebracht werden: Man erkältet sich sonst sehr leicht. Auch zieht es unter Tage. Das ist jedoch wichtig, um immer frische Luft zu haben. Dazu tropft sauberes Bergwasser an manchen Stellen von der Decke. Außerdem ist festes Schuhwerk nötig.

Wie kann man das Bergwerk in Hallwangen besuchen?

Nur im Rahmen einer Führung. Am ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr sowie dienstags um 14 Uhr bieten wir Führungen von einer Dreiviertelstunde Dauer an. Eine Anmeldung braucht man dafür nicht. Es können bis zu zwölf Personen an einer Führung teilnehmen.

Wie ist die Luft im Bergwerk?

Die Luft ist hervorragend. Auch für therapeutische Zwecke ist der Aufenthalt im Bergwerk sehr gut: Asthmatiker etwa profitieren von der frischen Luft.

Was mögen Sie sonst noch am Bergwerk?

Für mich hat es einen Wohlfühlcharakter. Das Licht ist gedämpft, und die fallenden Tropfen sind beruhigend. Es ist ein Erlebnis, in den Berg hineinzugehen.

Hier gibt es Abkühlung

Ferien und deutlich mehr als 30 Grad im Schatten – die Freibäder im Kreis Freudenstadt dürften ein heißes Wochenende erleben. Die Bäder und ihre Öffnungszeiten sind auf der Seite "Termine & Service" aufgelistet. Darüber hinaus gibt es viele kühle Bäche und Seen. Wem es in Becken oder an Ufern zu dicht gedrängt zugeht, findet Alternativen: An der Erzgrube in Seewald ist der Wasserspielplatz für Kinder wieder komplett. Sich und andere nass spritzen kann man auch im »Zauberland an der Kinzig« in Loßburg. Schattenplätze und genug Wasser für ein Fußbad bietet auch der Barfußpfad in Hallwangen. Eine Dusche in direkter Nähe mehrerer Eiscafés ermöglichen auch die Fontänen auf dem Unteren Marktplatz in Freudenstadt; Kinder tauchen jedoch auch gerne mal im Neptunbrunnen auf dem oberen Marktplatz ab. Darüber hinaus gibt es Kneipp-Wassertretanlagen unter anderem in Schönmünzach im Kurpark, in Huzenbach am Silberberg oder auf dem Freudenstädter Kienberg.

