Freizeit: Freibadsaison in Steinen läuft bisher gut

Mit der Freibadsaison 2026 sind die Verantwortlichen in Steinen bisher sehr zufrieden. Seit der Eröffnung am 22. Mai nutzten rund 10.700 Badegäste das beliebte Familienbad. Besonders an den zurückliegenden heißen Wochenenden und auch während der aktuellen Hitzewelle wird das Freibad auch unter der Woche nachmittags stark genutzt, teilt die Gemeinde mit. Die gute Nachfrage spiegelt sich auch an den 713 verkauften Saisonkarten wieder.

Technische Probleme an der Kasse sind behoben Die beim Start in die Freibadsaison im Mai aufgetretenen technischen Probleme bei der Kasse sind inzwischen behoben. Lediglich der digitale Scanner für den Einlass hat seinen Dienst aufgegeben. Er wird demnächst ausgetauscht, so dass anschließend ein zügiger Einlass für die Badegäste möglich ist, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Eric Gamroth vom Arielle Bäderdienst ist als Meister für Bäderbetriebe inzwischen mit der Anlage im Freibad Steinen bestens vertraut, heißt es. Sie läuft. Das Ergebnis davon sei eine sehr gute Wasserqualität. Die Wasserproben seien einwandfrei. Das bestätigten beim Termin vor Ort auch einige Stammgäste, die sowohl mit der Wasserqualität als auch mit der Sauberkeit der gesamten Anlage sehr zufrieden sind. Aufgrund der neuen Bestimmungen wurden beim Schachspielfeld und bei der Sitzfläche am Kiosk je ein Bereich für Raucher eingerichtet.

Bürgermeister Gunther Braun zum Saisonverlauf

„Im Moment läuft alles bestens und ich bin guter Dinge, dass es so bis zum Saisonende bleibt. Auch wenn ich weiß, dass unsere Technik aus dem vergangenen Jahrhundert stammt und jederzeit ein Defekt auftreten kann. Ich bin froh, dass unsere Mannschaft zusammen mit dem Personal von Arielle Bäderdienste das Bad bestens vorbereitet hat und beide Teams auch jetzt während des Betriebs gut zusammenarbeiten“, wird Bürgermeister Gunther Braun zitiert. Und weiter: „Dankbar bin ich über das Engagement der DLRG-Ortsgruppe, die am Wochenende bei der Aufsicht an den Becken das Team im Freibad unterstützt. Insgesamt freue ich mich sehr, dass es dieses Jahr gut läuft, so dass die Badegäste in diesem Sommer eine schöne Freibadsaison bei uns in Steinen genießen können.“