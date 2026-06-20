Freizeit: Freibadsaison in Steinen läuft bisher gut

Laut der Gemeinde stimmen die Besucherzahlen, und der neue Betreiber ist mit der Anlage vertraut.
Mit der Freibadsaison 2026 sind die Verantwortlichen in Steinen bisher sehr zufrieden. Seit der Eröffnung am 22. Mai nutzten rund 10.700 Badegäste das beliebte Familienbad. Besonders an den zurückliegenden heißen Wochenenden und auch während der aktuellen Hitzewelle wird das Freibad auch unter der Woche nachmittags stark genutzt, teilt die Gemeinde mit. Die gute Nachfrage spiegelt sich auch an den 713 verkauften Saisonkarten wieder.