Freizeit: E-Bike-Boom in Deutschland flaut ab – Preise fallen

Nirgendwo in Europa wird so viel Geld mit E-Bikes gemacht wie in Deutschland. Doch nach Jahren des Booms ist der Markt allmählich gesättigt. Kunden profitieren von Rabatten.
Frankfurt/Main - Deutschland ist beim Trend zum E-Bike eine Hochburg in Europa, doch der Boom schwächt sich ab. Kunden profitieren in Form sinkender Preise, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY Parthenon. Demnach macht die Fahrradbranche nirgendwo in Europa so viel Umsatz mit Elektro-Rädern wie in Deutschland: 2025 steuerten E-Bikes hierzulande 85 Prozent des Gesamtumsatzes mit Fahrrädern bei - mehr als in Österreich (79), den Niederlanden (73), Frankreich (54) und Spanien (35).