2 Offizielle Einweihung des neuen Trimm-Dich-Pfads in Schönwald mit Bürgermeister Christian Wörpel und Offizieren der Deutsch-Französischen Brigade sowie dem Bauhof, der die Anlage installiert hatte. Foto: Kommert

Die Initiatoren der Trimm-Dich-Bewegung in den 70ern hätten ihre wahre Freude an Schönwald.

Schönwald - Auf dem Höhepunkt der Trimm-Dich-Kampagne des Deutschen Sportbundes baute damals die Gemeinde Schönwald, auch auf Betreiben des damaligen Kurarztes Wolfgang Schubert, einen Trimm-Dich-Pfad.

Hoch über dem Kurort, mit Startpunkt nahe der Hütte der Alphornbläser, sorgten schon damals an einem Rundkurs in Richtung Skilift, durch Zins- und Straßwald, vorbei an der Adlerschanze zehn Stationen für die unterschiedlichsten Anforderungen dafür, dass die Nutzer fit blieben oder wurden. In den frühen 2000er Jahren verfiel der Pfad immer mehr, schließlich wurden die vergammelten Reste abgebaut.

2015 plante die Aktionsgruppe "Aktiv für Schönwald" (AfS) einen neuen Trimm-Dich-Pfad im Landschaftsgarten, mit selbstgebauten Fitness-Stationen. Dann aber gab es eine andere Lösung: Gemeinsam mit der französischen Armee wurde der Neubau angegangen – die Soldaten, die häufiger im "Franzosenheim" am Pfälzer Eck Station machten, sollten Gelegenheit bekommen, etwas für ihre Fitness zu tun. Nun wurde der Trimm-Dich-Pfad mit 13 Stationen eingeweiht im Beisein mehrerer hoher Offiziere der französischen Armee, dazu hatten sich auch Jürgen Reis vom Partnerschaftskomitee und ein Bürger der Partnerstadt Bourg-Achard eingefunden.

Denn, so Bürgermeister Christian Wörpel, man habe sich auf Geräte geeinigt, die sowohl den Soldaten zugutekommen als auch Einheimischen und Touristen. Gemeinsam habe man die entsprechenden Geräte ausgesucht, nun hat der Bauhof diese in einer einwöchigen Aktion installiert – neben deren originären Aufgaben. Rund 17 000 Euro seien gut investiert, in den nächsten zehn Jahren kommen dazu jährlich 1000 Euro von der französischen Armee, die sich ebenfalls bereiterklärt hatte, darüber hinaus für Wartung und Unterhalt jährlich weitere 500 Euro zu investieren. Ein Dank des Bürgermeisters ging auch an die betroffenen Grundbesitzer.

Colonel (Oberst) Even Ciechowski von der Deutsch-Französischen Brigade betonte die ausgezeichnete Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich, die sich auch hier im Kurort beweise. Der neue Trimm-Dich-Pfad komme sowohl den Soldaten als auch Touristen und Einheimischen zugute. Sein Ziel sei stets, dass die gegenseitigen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich gut bleiben, daher wünsche er ausdrücklich eine weitere Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Bei einem Umtrunk im Franzosenheim drückte er er auch die Möglichkeit aus, dass sich die Brigade mit einem eigenen Stand an der "Französischen Nacht" beteiligen könnte.

Ausgiebig versuchten sich einige der Teilnehmer der Einweihung bei einem Rundgang an den verschiedenen Geräten – und der eine oder andere stellte fest, dass der Zweck durchaus erreicht wird – auch der sportliche Bürgermeister und der durchtrainierte Colonel hatten durchaus kein leichtes Spiel.