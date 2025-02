1 Für Nils Peter (hier im Bild) begann sein FSJ in den Sommerferien. Foto: Hartwig

Beim TC Dettingen und dem ASV Bildechingen gibt es ab den Sommerferien zwei offene Stellen für ein Freiwilliges Soziale Jahr im Sport.









Viele junge Menschen sind während ihrer Schulzeit noch unsicher, in welche berufliche Richtung die eigene Zukunft gehen soll. In so einem Fall kann ein Freiwilliges Soziale Jahr für etwas mehr Klarheit sorgen. Doch wie sieht so ein FSJ im Sport aus? Auf was können sich die Bewerber einstellen und wie sieht es mit der Bezahlung aus?