Annalena Wannack aus Mühlhausen half in Tansania Kindern, lernte Sprachen – und verliebte sich in Land, Leute und das Leben vor Ort. Jetzt kehrt sie zurück.

Foto: Little Sisters of St. Francis

So ganz glauben kann es Annalena Wannack noch gar nicht, dass ihre Zeit in Tansania schon wieder vorbei ist.

Am 6. August wird die junge Frau, die dann ein ganzes Jahr in Same in Tansania gelebt und gearbeitet hat, wieder die Heimreise antreten.

Im August 2024 war es, da machte sich die 19-Jährige aus Mühlhausen, gerade frisch das Abi in der Tasche, auf nach Ostafrika. Same war das Ziel, die Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks in der Region Kilimandscharo im Norden Tansanias – jene Region also, in die die katholische Seelsorgeeinheit Neckar-Baar schon seit den 1980er-Jahren eine lebendige Partnerschaft pflegt.

„Der ehemalige Freiwillige Marc Hirt hat mir viel von Same erzählt. Das hat mich ’gecatcht’,“ erzählt sie, wie sie zu dem Programm „Weltwärts“ und dem Freiwilligenprogramm kam.

„Total neu und anders“

Mitten in der erbarmungslos heißen Trockenzeit landete sie schließlich am Flughafen in Daressalam und einige Zeit später dann auch in dem Konvent der Little Sisters of St. Francis in Same – ihrer neuen Heimat auf Zeit. „Alles war total neu und anders,“ erinnert sich die junge Frau noch gut an den für sie aufregenden Anfang und berichtet im Folgenden, wie sich das Leben fortan gestaltete.

Im Konvent zuhause

Die neuen Eindrücke nach ihrer Ankunft musste sie erstmal verarbeiten und trotzdem stand schnell fest: Im Konvent der Franziskanerinnen würde sie sich bald wohlfühlen, einem liebevoll gestalteten Ort. „Es ist wie eine Erholungsoase hier“, erzählt sie fröhlich lächelnd im Video-Telefonat mit der Redaktion.

Arbeit im Hope Center

Im Mama Kevina Hope Center in Same, das von den Schwestern geleitet wird und in dem Kinder mit Behinderungen betreut werden, ging sie an zwei Tagen in der Woche ihrer Arbeit nach. Die reichte vom Wäschewaschen bis hin einfach zur Beschäftigung mit den Kindern. „Sich einfach mal hinsetzen und mit ihnen zusammen sein“, das ist es, was sie besonders gut im Freiwilligendienst leisten konnte. Den 45-minütigen Fußweg zu der Einrichtung nahm sie gerne auf sich: „Das habe ich genossen“, sagt sie, „man trifft da immer wieder dieselben Leute und kommt ins Gespräch“.

Die Arbeit mit den Kindern empfand Annalena Wannack als sehr bereichernd – und sie prägte ihren eigenen Berufswunsch nun maßgeblich mit. Foto: Little Sisters of St. Francis

Die Sprache

Aber Moment mal, Gespräch? In welcher Sprache ging das vonstatten? Schließlich ist Swahili – auch Kiswahili genannt – Amtssprache und die wichtigste Verkehrssprache im Alltag, in den Medien und im Bildungssystem. Annalena Wannack hat’s gelernt, vorbereitet schon in einem einwöchigen Sprachkurs in Deutschland und den Rest direkt vor Ort im Kontakt mit den Menschen. „Ich will noch besser werden“, versichert sie schnell, perfekt seien ihre Sprachkenntnisse nämlich noch lange nicht. Aber für alltägliche Gespräche kam sie doch sehr gut zurecht, und auch ein paar Brocken der lokalen Bantu-Sprache Kipare hat sie auf Lager.

Arbeit in der Schule

An den drei anderen Wochentagen traf man die junge Deutsche in der Preschool an, einer Vorschule, die ebenfalls von den Sisters direkt neben dem Konvent in Same betrieben wird. Hier betreute sie die Kinder, half bei Hausaufgaben oder Bastelarbeiten, unterstützte die teilweise noch sehr kleinen Vorschüler bei den Mahlzeiten, übernahm die Pausenaufsicht oder half den Nonnen bei der Arbeit im Schulgarten.

Die Gemeinschaft

Insgesamt fühlte sie sich bestens aufgenommen, als Teil der Gemeinschaft, insbesondere auch bei den Brüdergemeinschaft in Hedaru, den Brothers of Jesus the Good Shepherd, zu denen auch schon lange feste Bande der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar bestehen. Besuche bei deren Familien zum Beispiel haben sie sich zugehörig fühlen lassen und sie auch tief beeindruckt.

Mit den Schwestern pflegt die junge Deutsche ein herzliches Verhältnis und gemeinsam werden alle sich bietenden Gelegenheiten gefeiert. Foto: Little Sisters of St. Francis

Land der Gegensätze

Das gilt in gewisser Weise auch für die teils erschütternde Armut, die ihr insbesondere bei Besuchen in abgelegenen Dörfern begegnete. „Ich weiß mittlerweile damit umzugehen, insofern man damit jemals umgehen kann,“ sagt sie und betont gleichzeitig, dass es in Tansania bei weitem nicht nur Armut gibt, sondern teils auch sehr krasse soziale Unterschiede. Ins tansanische Leben und die Kultur eingetaucht ist die junge Deutsche bei vielen Festen und Feierlichkeiten („das kommt hier sehr oft vor“), aber auch bei Besuchen in der nächstgrößeren Stadt Moshi, wo sie schnell Anschluss und Freunde fand. Silvester verbrachte sie auf dem Sansibar-Archipel, und bei einem Zwischenseminar lernte sie viel Wissenswertes zur Kolonialgeschichte.

Landschaft und Natur

Was ihr fehlen wird, wenn sie wieder nach Deutschland zurückkehrt? Ganz sicher die beeindruckende Landschaft: „Ich hab’ mich so in die Berge hier verliebt“, gerät die junge, naturbegeisterte Frau regelrecht ins Schwärmen. Und auch die sattgrüne Vegetation, die plötzlich aus dem Boden sprießte, als mitten während ihres Aufenthaltes die Regenzeit einsetzte, versetzte sie in Verzückung.

Was danach kommt

Auch das Lebensgefühl insgesamt, das sie in Tansania kennengelernt hat, wird ihr fehlen. „Ich tue mich schon sehr schwer damit, dass ich bald nicht mehr da bin“, sagt sie, „das ist hier schon ein Zuhause für mich geworden. Natürlich freue ich mich aber auf meine Familie und meine Freunde.“ Mit nach Hause nehmen wird sie übrigens definitiv ihren festen Berufswunsch: An mehreren Hochschulen hat sie sich beworben, um Grundschullehrerin zu werden. „Ich habe hier gemerkt, dass das schon zu mir passt“, freut sie sich über diese Erkenntnis aus Afrika.

Das Programm

Freiwilligendienst

Weltwärts ist ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst, der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert wird. Junge Menschen arbeiten im Rahmen dieses Dienstes für mehrere Monate in Ländern des Globalen Südens mit. Mehrere Entsende- und Trägervereine sind im Kontext von „Weltwärts“ aktiv, darunter auch der BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend), der auch Annalena Wannack gemeinsam mit der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar entsendet hat. Mehr Infos gibt es unter www.weltwaerts.de

Entsendete aus der Seelsorgeeinheit

Vor Annalena Wannack wurden im Laufe der Jahre seit 2006 bereits 15 weitere junge Menschen aus der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Baar nach Same entsendet, zwölf junge Männer und mit ihr nun die dritte junge Frau. Während und nach der Corona-Zeit hatte es allerdings eine Zäsur gegeben, und um so glücklicher waren im vergangenen Sommer auch die Mitglieder des Same-Kreises, dass die Mühlhausenerin sich auf den Weg nach Afrika machte und so für eine weitere Belebung des Programms sorgte.