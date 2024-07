Freiwillige Feuerwehr Wart: Mit einer hölzernen Handspritze fing 1874 alles an

1 Einen Feuerkorb überreichten die Kommandanten der Altensteiger Stadtteilwehren an den Jubilar aus Wart. Foto: Manfred Köncke

150 Jahre Feuerwehr Wart: Mit einer Schauübung, Spielen ohne Grenzen, Stimmungsmusik im 1500-Mann-Festzelt und Angeboten für Kinder wurde das denkwürdige Jubiläum am Wochenende ausgiebig gefeiert.









Eröffnet wurde das Jubiläumsfest mit einem Festakt in der Mehrzweckhalle. „Mit dem ,Virus Feuerwehr‘ in die Zukunft gehen“ lautete die zentrale Aussage des Altensteiger Gesamtkommandanten Joachim Theurer in seiner Ansprache. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihm, als 2017 das neue Löschfahrzeug nicht in das alte Gerätehaus passte und man sich daraufhin entschlossen habe, ein neues und modernes Magazin zu bauen. Den Floriansjüngern aus Wart rief Theurer kurz und knackig zu: „Bleibt dran“. Als Geschenk der anderen Stadtteilwehren wurde ein Feuerkorb überreicht.