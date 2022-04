1 Die Feuerwehr Mönchweiler im Einsatz. Foto: Eich

Mönchweiler - Bürgermeister und Rechnungsamtsleiter bestehen auf eine genaue Prüfung der Ausschreibung.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mönchweiler ist Feuer unterm Dach. In einem emotionalen Auftritt in der Gemeinderatssitzung klagten Kommandant Gerd Wimmer und die Feuerwehrkameraden über die Verzögerungen bei der Beschaffung des neuen Löschfahrzeuges LF8. 1989 wurde das Fahrzeug für die Wehr angeschafft, ist also über 30 Jahre alt und mittlerweile nur noch eingeschränkt einsatzfähig: Eine Pumpe ist defekt, bei einem Löscheinsatz kann mit diesem Fahrzeug nur noch über den Hydrantenanschluss gearbeitet werden.

Anfrage mit bitterem Beigeschmack

Bei der Beschaffung eines Neufahrzeugs – die Notwendigkeit ist seit Jahren bekannt – hatte man sich seitens der Freiwilligen Feuerwehr selbst an die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses gemacht. Eine Arbeit, die normalerweise extern geleistet wird und viel Geld kostet. "Die Kameraden haben in ihrer Freizeit mit großer Motivation Fahrzeuge angeschaut und sich gemeinsam Gedanken über die Ausstattung gemacht", erklärte Wimmer. Wie ein roter Faden zog sich bei der Anfrage der Feuerwehr ein bitterer Beigeschmack durch: Wertschätzen die Gemeinde oder der Gemeinderat die ehrenamtlichen Leistungen der Feuerwehr überhaupt – und wenn ja, wie stark? "Uns kamen Aussagen wie ›die Feuerwehr braucht ein neues Spielzeug‹ zu Ohren." Das sei demotivierend, blicke man auf die wichtige Arbeit, die man für die Bevölkerung mache.

In Mönchweiler hakt es, in Donaueschingen nicht

Der Zuschussantrag für das neue Fahrzeug wurde längst gestellt, die Zusage über einen Zuschuss von 92 000 Euro sei angekommen. "Am 20. Dezember erhielt Bürgermeister Rudolf Fluck von uns das Leistungsverzeichnis." Seither habe man nichts mehr gehört. Von der Zuschusszusage bis zur Bestellung des Fahrzeuges dürften maximal zehn Monate vergehen, erklärte Wimmer einen vorliegenden Zeitdruck. Die Eckdaten für die Beschaffung des neuen Fahrzeugs wurden von der Mönchweiler Wehr zusammen mit Donaueschingen entwickelt. Deren Fahrzeug für den Ortsteil Wolterdingen ist bereits bestellt – warum geht das in Mönchweiler so lang?

Bürgermeister Fluck bestätigte den Eingang des Leistungsverzeichnisses. Er habe dieses zeitnah an Rechnungsamtsleiter Flaig weitergegeben. "Unser Rechnungsamtsleiter macht seine Arbeit so, wie er das für richtig hält." Und wenn Flaig sage, er müsse alles genau prüfen, bevor man das Fahrzeug europaweit ausschreiben kann, nehme er als Bürgermeister das auch so an. "Ich bin hier fachlich nicht in der Lage, das zu beurteilen". Flaig erklärte, man könne so eine Ausschreibung nicht hausintern durchführen. "Zur Rechtssicherheit müssen wir hier ein Fachbüro einschalten". In Donaueschingen sei das anders, die Stadt unterhalte ein eigenes Resort für Ausschreibungen.

Kosten im Haushalt viel zu niedrig angesetzt

Im übrigen müsse der Gemeinderat auch über eine Erhöhung der Einstellung für das Fahrzeug im Haushalt votieren. Mit 180 000 Euro ist der viel zu niedrig – ein entsprechendes Fahrzeug kostet Stand heute zwischen 400 000 und 500 000 Euro. Warum wurde aber an dieser Stellschraube bislang nicht gedreht und die Einstellung eines höheren Betrages im neuen Haushalt vorgesehen? "Jeder, der ein klein wenig den Fahrzeugmarkt beobachtet, hätte erkennen müssen, dass dieser eingestellte Betrag im Leben nicht reichen wird", wunderte sich Marcel Cattarius von der Feuerwehr. Eine absichtliche Verschleppung der Investition, wie aus den Reihen der Feuerwehr vermutet, ließ Bürgermeister Fluck jedoch nicht gelten. Um die Wogen zu glätten und die Motivation der Freiwilligen Feuerwehr wieder zu erhöhen, müssen nun schnellstens zielführende Entscheidungen getroffen werden.