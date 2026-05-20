Freiwillige Feuerwehr in Dobel: „Das Risiko ist in Dobel sehr hoch“

Ein Experte hat den Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Dobel erarbeitet. Unter anderem überraschend war die Risikoanalyse.
Die Gemeinderatssitzung in Dobel am Dienstagabend stand im Zeichen der Freiwilligen Feuerwehr. Bürgermeister Christoph Schaack hatte Kommandant Sven Schatz und zahlreiche Kameradinnen und Kameraden in den Sitzungssaal eingeladen. Im Mittelpunkt stand der Fachvortrag von Marcus Frank zur Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 2026 bis 2031. Frank, der bereits den vorangegangenen Bedarfsplan erarbeitet hatte, war damit kein Unbekannter in der Gemeinde.