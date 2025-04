Die Traditionsnadel der Jugendfeuerwehr erhielten Fabian Schneider, Ida Schwarz, Janis Hoffmann, Leon Reiner, Lukas Krknjak, Maja-Sophia Nowak, Maurice Nelson und Tim Schmid.

Die Beförderungen

Befördert zum Brandmeister wurden Christoph Schneider und Michael Dettinger. Für 15 Jahre wurden Alexander Schweizer, Johann Seefried, Marco Sabatier, Philipp Creuzberger und Philipp Dettling geehrt.

Seit 25 Jahren dabei

Das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Silber erhielt Göttelfingens Abteilungskommandant Patrick Raible für 25 Jahre. Er hat mehrfach das Leistungsabzeichen (LAZ) in Bronze und Silber sowie das Bayerische Bronze LAZ inne.

Ebenfalls für 25 Jahre geehrt wurde Brandmeister Tim Scheu, der 1998 bei der Jugendfeuerwehr in Nagold sein Ehrenamt begann. Der Truppmann und -führer, Zugführer, Maschinist und Drehleitermaschinist wirkte als Jugendwart. Er war eine zeitlang in Nagold und Eutingen in der Feuerwehr und hat nun die Ausbildung der Türöffnungstruppe übernommen.

Ehrungen für 40 Jahre

Für 40 Jahre erhielt Hauptlöschmeister Josef Sökler seine Ehrung mit dem Feuerwehrabzeichen in Gold in Abwesenheit. Seit 40 Jahren ist auch Maschinist und Gruppenführer Dirk Raible bei der Göttelfinger Abteilung. Neben dem Ablegen des Leistungsabzeichen in Bronze und Silber hat der Hauptlöschmeiste die Jugendfeuerwehr in Göttelfingen ins Leben gerufen.

Die Urkunde und das Abzeichen erhielt auch Michael Kieferle aus Göttelfingen. Der Maschinist und Gruppenführer ist Inhaber aller Leistungsabzeichen. Er war 19 Jahre Feuerwehr-Ausschuss-Mitglied, viele Jahre im Abteilungsausschuss und zehn Jahre stellvertretender Abteilungskommandant.

Werner Schweizer von der Abteilung Weitingen erhielt als Hauptfeuerwehrmann ebenfalls die Ehrung. Das Ausschussmitglied hat das Leistungsabzeichen Bronze sowie den Funker- und Kettensägenlehrgang inne.

Michael Scheurer ist Truppführer, Maschinist, Atemschutzgeräteträger und in der Türöffnungsgruppe. In den vergangenen 40 Jahren bildete er sich im Bereich „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“, Türöffnungsgruppe und in der Führungsgruppe weiter.

Bernd Saile hat als Hauptfeuerwehrmann den Truppführer, Maschinist, Atemschutzgeräteträger und Leistungsabzeichen in Bronze inne. Er wirkt zudem in der Feuerwehr in Starzach und ist im Abteilungs-Ausschuss in Weitngen.

Werner Möhrle ist auch in der Feuerwehr in Starzach sowie in Weitingen, hat die Ausbildungen Maschinist und Truppführer, Sprechfunk inne.

Hauptfeuerwehrmann Armin Flaig ist Maschinist, Funker, Truppführer, in der Türöffnungsgruppe und hat die Leistungsabzeichen Bronze und Silber.

Über die Jugendfeuerwehr kam Markus Krespach zur Eutinger Abteilung, ist Truppführer, Maschinist, war lange Jahre Gesamt-Kassierer der Gesamtwehr.

Seit 50 Jahren im Einsatz

Die besondere Ehrung für 50 Jahre erhielt Hans Georg Kläger mit dem Abzeichen Gold in besonderer Ausführung. Über die Jugendfeuerwehr kam er zu den Aktiven und bildete sich als Truppführer, Maschinist und Funker weiter. Er hat alle Leistungsabzeichen.

Auch für 50 Jahre wurde Heinz Schäfer von der Abteilung Weitingen geehrt, der er 1972 beitrat – als Weitingen noch selbstständig war und nicht zur Gemeinde Eutingen im Gäu gehörte. Von 1987 bis 2002 war er stellvertretender Abteilungskommandant.