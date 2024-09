1 Unmittelbar vor dem Start freuen sich Dennis Platz und Florian Wein auf die sportliche Herausforderung. Foto: Feuerwehr Eutingen im Gäu

Der Towerrun in Rottweil erfreut sich großer Beliebtheit. Mit Dennis Platz von der Abteilung Eutingen und Florian Wein von der Abteilung Göttelfingen stellten sich auch zwei Mitglieder der Feuerwehr Eutingen der besonderen sportlichen Herausforderung.









Link kopiert



Gestellt haben sich die beiden dem Towerrun in Rottweil, dem höchsten Towerrun in Europa, am vergangenen Sonntag.