Freiwillige Feuerwehr Ergenzingen: Bei den Einsatzvergütungen klemmt es

Die 1863 gegründete Freiwillige Feuerwehr Ergenzingen hat manchen Sturm erlebt; den Letzten, als der Kommandant und einer seiner Stellvertreter ihre Ämter zur Verfügung stellten.
. Da brodelte wieder einmal die Gerüchteküche, aber Genaueres weiß man in der Öffentlichkeit bis heute nicht. Die Feuerwehr kam allerdings wieder gestärkt aus dieser Situation hervor. Das machte die samstägliche Jahreshauptversammlung im Adolph-Kolping -Saal deutlich, bei der Abteilungskommandant Dirk Kohlstetter Rottenburgs OB Stephan Neher, Holger Frick von der Führungsspitze der Gesamtwehr Rottenburg, Ortsvorsteher Timo Wachendorfer und auch Mitglieder des Ortschaftsrates willkommen hieß.