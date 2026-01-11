Die Belastung nehme kontinuierlich zu, stellte Sven Schatz, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Dobel, bei der Hauptversammlung fest. Zudem gab es eine besondere Ehrung.
Der Winter hatte die diesjährige Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dobel voll im Griff. Während im Kurhaus der Gemeinde insgesamt 42 Wahlberechtigte Platz genommen hatten, türmten sich vor dem Gebäude die Schneeberge unterhalb des Schlittenhangs immer höher. „Das Wetter kann man nicht vorplanen“, entschuldigte Gesamtkommandant Sven Schatz die Abwesenheit einiger Feuerwehrkameraden, die am späten Samstagnachmittag rund herum in diversen Aufgaben von Bauhof bis zu Einsätzen im Räum- und Streudienst voll gefordert waren.