Freiwillige Feuerwehr Balingen: Die Abteilungen müssen keine Zusammenlegung fürchten

1 Die Geehrten der Gesamtfeuerwehr Balingen zusammen mit Kommandant Florian Rebholz (Dritter von links), Oberbürgermeister Dirk Abel und Bürgermeister Ermilio Verrengia Foto: Schweizer

Die Balinger Gesamtfeuerwehr hat Bilanz gezogen, und klar, dabei war auch der Streit in Albstadt Thema – wenn auch nur kurz. Oberbürgermeister und Kommandant gaben für die Stadtteilabteilungen Entwarnung.









Einen Tag, nachdem im Albstädter Gemeinderat beschlossen wurde, die Einsatzkräfte aus Laufen, Lautlingen und Margrethausen gemeinsam in einem Neubau in Lautlingen unterzubringen, bezogen die (Feuerwehr-)Verantwortlichen der Eyachstadt bei der Hauptversammlung in Frommern Stellung. Oberbürgermeister Dirk Abel versicherte, dass man in Balingen keine Zusammenlegungen anstrebe. Der Stadt seien gut aufgestellte Abteilungswehren wichtig. Trotzdem müssten aber auch in Balingen Strukturen optimiert und Kräfte gebündelt werden – dies aber in Absprache mit der Wehr. Auch für Kommandant Florian Rebholz steht die Selbstständigkeit der Feuerwehren in den Ortsteilen außer Frage. „Und deshalb unterstützen wir sie nach Kräften, damit sie so schlagkräftig bleiben.“