Freiwillige Feuerwehr Bad Teinach-Zavelstein: Im Notfall jetzt auch als Sanitäter zur Stelle

1 Das sind die Feuerwehrkameraden, die Lehrgang besucht und bestanden haben. Foto: Günther Wallburg

24 Kameraden haben sich in ihrer Freizeit und unabhängig von ihren eigentlichen Feuerwehraufgaben zusätzlich zum Sanitäter im Rettungsdienst ausbilden lassen – ein Novum.









Ein hohes Mass an Respekt und große Anerkennung zollte Bürgermeister Markus Wendel bei einem kurzen Pressetermin den 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus den drei Feuerwehrabteilungen Rötenbach, Bad Teinach und Sommenhardt/Zavelstein vor dem Feuerwehrgerätehaus in Zavelstein. Über zwei Monate hinweg haben sie in ihrer Freizeit in 88 Stunden zwei Lehrgangsinhalte zum Sanitätshelfer (SHL) und zum Sanitätsdienst (SDL) durch die Landesschule des Arbeiter-Samariter-Bundes Baden-Württemberg (ASB) in der Krokus-Grundschule in Zavelstein vermittelt bekommen. Vorgeschaltet waren noch 16 weitere Stunden Basisausbildung über wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die vielen Stunden, wo die umfangreiche Theorie auch noch zu Hause gebüffelt werden musste, sind da noch nicht eingerechnet. Die Lehrgänge teilten sich in Theorie und Praxis auf.