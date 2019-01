Freitag, der 18. Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen

In Hechingen (Zollernalbkreis) stürzte ein 15-jähriger Radfahrer am Abend auf der glatten Fahrbahn der Hofgartenstraße. Er verletzte sich, da er keinen Helm trug. Ein Rettungsteam brachte ihn ins Krankenhaus. Sein Fahrrad blieb unbeschadet.

Ins Schleudern geriet indes ein Audi-Fahrer auf der B 27 bei Balingen (Zollernalbkreis). Er fuhr gegen 7.45 Uhr an der Anschlussstelle Balingen Mitte auf die Bundesstraße. Der 32-jähriger Fahrer beschleunigte dabei, was bei den winterlichen Straßenverhältnisse unklug war. Der Audi drehte sich um 180 Grad und prallte wuchtig gegen einen Ford Kuga, der auf der Überholspur in Richtung Rottweil fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos völlig demoliert. Die beiden Totalschäden beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro. Ein Abschleppdienst holte die Fahrzeuge ab. Trotz

der erheblichen Sachschäden konnten beide Fahrer ohne Blessuren aus ihren Autos aussteigen.

Ebenfalls zusammengestoßen sind zwei Fahrzeuge bei Oberndorf-Bochingen (Kreis Rottweil). Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Kastenwagen aus Richtung Singen kommend an der Anschlussstelle Oberndorf von der A 81 ab. Am Ende der Abfahrt bog er nach links in Richtung Bochingen ab. Gleichzeitig kam ein Lkw aus der Gegenrichtung und fuhr an der Einmündung der Abfahrt in die L 415 über die Straße in Richtung Steinbruch weiter. Der Fahrer des Transporters sah den querenden Sattelzug und bremste ab. Auf der spiegelglatten Fahrbahn war er aber zu schnell, konnte nicht mehr anhalten und krachte mit Karacho gegen den Lastwagen. Der 53-Jährige Fahrer des Kastenwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er ging nach der Unfallaufnahme zur Untersuchung ins Krankenhaus. An seinem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.