1 Zwei Männer sind vor Gericht freigesprochen worden. Sie waren angeklagt, eine 20-Jährige sexuell genötigt und vergewaltigt zu haben. Foto: ©artit-stock.adobe.com

Mit einem Freispruch endete der Prozess gegen zwei junge Männer aus Balingen. Das Hechinger Amtsgericht hatte ihnen vorgeworfen, vor zwei Jahren am Rande einer Party eine damals 20-Jährige sexuell genötigt und vergewaltigt zu haben.















Link kopiert

Balingen/Hechingen - Sommer 2020: Junge Menschen feiern in Balingen eine Party. Dort kommen sich eine 20-Jährige und ein 24-Jähriger näher. Gemeinsam begeben sie sich auf ein benachbartes Grundstück und erkunden hinter einem Schuppen gegenseitig ihre Körper. Von "einvernehmlichen Sex" berichtete der Mann vor Gericht. Es seien "Zärtlichkeiten ausgetauscht worden".

Unterschiedliche Aussagen

Was dann passiert, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Sicher ist, dass der drei Jahre jüngere Kumpel des jungen Mannes auf das Paar stößt und sich spontan dazulegt. "Die waren nackt", beschreibt er die Situation. Die Frau habe ihm daraufhin die Hose geöffnet und mit ihm Oralverkehr angefangen, gibt er am Mittwoch gegenüber dem Hechinger Amtsgericht zu Protokoll.

Dann habe er mit seinem Kumpel die Position getauscht. "Sie wollte es so", ist er sich sicher. Doch nach einer Weile habe die Frau keine Lust mehr auf einen Dreier gehabt, woraufhin er sich angezogen habe und gegangen sei.

Anders stellt sich die Situation dar, wie sie die Frau am nächsten Morgen bei der Polizei zur Anzeige gebracht hatte. Sie sei auf die Wiese gezerrt und festgehalten worden."Das ist doch nicht schlimm", habe der junge Mann gesagt, in den sie sich verguckt hatte. Sie habe geweint, erst nach mehrfachem Flehen hätten die Männer von ihr abgelassen. "Mir würde das im Traum nicht einfallen, mich so zu verhalten", sagte der Richter deutlich irritiert gegenüber den Angeklagten.

Gericht nicht überzeugt

Ihre damaligen Aussagen auf dem Revier konnte die Frau bei ihrer – nicht öffentlichen – Vernehmung vor dem Amtsgericht hingegen nicht verifizieren. Sie gab Erinnerungslücken an, verwies auf den alkoholischen Zustand an diesem Abend. Das überzeugte das Gericht wenig. Umso mehr die Aussagen zweier damaligen Freundinnen, die an dem Abend mit ihr auf dem Fest waren. Die erzählten, dass die Frau, kurz nachdem sie wieder auf dem Fest erschienen war, die Versöhnung mit den Männern gesucht habe. Sie hätte sich dann dem ihr Auserkorenen auf den Schoß gesetzt und ihn gestreichelt. Nur mit Mühe hätten die Freundinnen sie dazu veranlassen können, mit ihnen heimzufahren und nicht mit dem jungen Mann.

Alle plädieren auf Freispruch

Letztendlich plädierten sowohl die Verteidiger sowie die Vertreterin der Nebenklage und der Staatsanwalt auf Freispruch, auch wenn Letzterer sagte: "Ich kann nicht sagen, wie es sich eigentlich zugetragen hat." Die Verteidigung hielt dem entgegen: "Die Zeugin hat uns absichtlich angelogen." Sie habe sich verletzt gefühlt, weil der von ihr Angeschmachtete es erlaubt habe, dass sich ein Dritter zu ihnen gelegt habe.

Aussage gegen Aussage

Am Ende stand Aussage gegen Aussage, und der Richter befand: "Es hat in der Aussage letztendlich am Fleisch gefehlt." Er kam den Anträgen nach und sprach die zwei Männer frei. "Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Verfahren hatte, bei dem alle Beteiligten auf Freispruch plädiert haben", meinte er abschließend in seiner Urteilsbegründung. Die Angeklagten nahmen das Urteil mit sichtlicher Erleichterung entgegen