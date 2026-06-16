Freiraum - Balingen kreativ: Der Tanz auf dem Marktplatz ist nur eine von vielen Ideen

Im Rahmen eines Workshops in der Frommerner Schwelhalle hat der Verein „Freiraum - Balingen kreativ“ nicht nur auf aktuelle Projekte, sondern auch in die Zukunft geblickt.

Ende des Kalenderjahres plant der bisherige erste Vorsitzende von „Freiraum - Balingen kreativ“, Bernhard Jung, kürzerzutreten und sein Amt abzugeben. Unter dem Motto „Weiterdenken...“ gab es im Kreativraum der Frommerner Schwelhalle kürzlich einen Workshop, bei dem auch potenzielle neue Mitglieder begrüßt wurden. Im Fokus stand dabei die Zukunft von „Freiraum.“

Moderiert wurde die Veranstaltung von Boris Retzlaff, der „Freiraum - Balingen kreativ" unter anderem im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. „Dieser Workshop soll der Startschuss für einen fortlaufenden Prozess sein“, ließ er wissen.

Seit der Gründung vor elf Jahren hat sich „Freiraum“ zum Ziel gesetzt, eine Plattform für Kreativität zu sein. Die hiesigen Bürger sollen das längst vorhandene kreative Angebot in und um Balingen wahrnehmen, schätzen und sich aktiv beteiligen können. Es soll ein lebendiges Kreativnetzwerk mit der Intention der Vernetzung, Kommunikation und Aktivierung sowie ein Zukunftsmodell für kreative Perspektiven sein.

Künstlern eine Bühne geben

Diese Kreativität soll Kennzeichen und Standortfaktor für Balingen und darüber hinaus werden. „Jeder ist ein Künstler“, betonte Bernhard Jung und munterte dazu auf, es einfach mal auszuprobieren und vor Publikum aufzutreten. Zu diesem Zweck verfügt „Freiraum“ auch über ein mobiles Podium, auf dem zum Beispiel mit Genehmigung auch auf dem Balinger Marktplatz ein Auftritt möglich ist.

Seit Bestehen des Vereins wurde sehr viel auf die Beine gestellt. Als größte Errungenschaften wurden im Workshop die momentan regelmäßig stattfindenden Wildcard-Konzerte in der Balinger Zehntscheuer erwähnt, die am 18. Juni um 19 Uhr mit „Slugs“ ihre Fortsetzung finden werden. Weiter geht es am 16. Juli um 19 Uhr mit „Lilli & Jule“, die das Publikum in die zauberhafte Welt von Walt Disney & Co entführen. Am 17. September um 19 Uhr gehört die Bühne „Tribute to Fenders 55“ mit Jens Wilde, am 15. Oktober um 19 Uhr performen Christina Netzel und Lara Leone und am 3. Dezember „Thanheim Brass“.

Es wird grün

Auch die „Open Stage“, die dreimal zu einem großen Erfolg wurde, wurde als Highlight erwähnt. Diese wurde aber mangels interessierten Künstlern mittlerweile eingestampft. Das Stadtbild prägen seit einigen Jahren die auf Initiative von „Freiraum“ ins Leben gerufene Stromkästen-Aktion mit hiesigen Streetart-Künstlern. Und an der Graffiti-Aktion auf der Schallschutzwand am Aktivpark beteiligten sich neben diesen auch deutschlandweit bekannte Streetart-Künstler.

Eine weiteres Projekt ist die zeichnerische Entdeckungstour durch Balingen, bei der unter dem Titel „Urban Sketching“ unter Anleitung von Christine Fuchs alles gezeichnet wird, was bei einem Rundgang durch die Stadt vor die Augen kommt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird in einem Innenraum nach Motiven gesucht. Der nächste Termin ist am 26. Juni, Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz.

Im Innenhof bei „jung.friseur“ wird es unter dem Titel „Kunst im Hof“ derzeit buchstäblich grün. Und zwar in den Pflasterfugen. Das neue Konzept „FugenLebensRäume“ setzt auf kleine Pflanzen wie den scharfen Mauerpfeffer in Pflasterritzen – für ein kühleres Stadtklima, mehr Biodiversität und eine neue, lebendige Ästhetik.

Kreative Zukunftsideen

Nicht zuletzt wurde beim Workshop auch herausgearbeitet, was die Mitglieder an „Freiraum“ besonders schätzen - sei es die Freiheit, die Zugänglichkeit und Niederschwelligkeit, die Gelegenheit zum Netzwerken, die gemeinsamen regelmäßigen Treffen, das Ermutigen, „out of the box“ zu gehen und das gemeinsame Ausführen und Zusammenbringen von Ideen.

Veranstaltungen für die Zukunft könnten generationenübergreifende Gespräche über Kunst und Musik, Ausstellungen in Gärten oder Privathäusern, „Tanz auf dem Marktplatz“ für alle zum Mittanzen, ein Strandcafé, „Running Dinner“ oder „Running Theater" an wechselnden Standorten oder ein Straßenmusikfestival sein. Auch die Idee, einen „Lindy-Hop-Workshop“ zu veranstalten wurde in den Raum gestellt. Kontakte, diesen besonders in den 1930er und 1940er-Jahren in den USA beliebten Swing-Tanz unter fachkundiger Anleitung näherzubringen, seien bereits geknüpft worden.