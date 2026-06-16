Freiraum - Balingen kreativ: Der Tanz auf dem Marktplatz ist nur eine von vielen Ideen

Im Rahmen eines Workshops in der Frommerner Schwelhalle hat der Verein „Freiraum - Balingen kreativ“ nicht nur auf aktuelle Projekte, sondern auch in die Zukunft geblickt.
Ende des Kalenderjahres plant der bisherige erste Vorsitzende von „Freiraum - Balingen kreativ“, Bernhard Jung, kürzerzutreten und sein Amt abzugeben. Unter dem Motto „Weiterdenken...“ gab es im Kreativraum der Frommerner Schwelhalle kürzlich einen Workshop, bei dem auch potenzielle neue Mitglieder begrüßt wurden. Im Fokus stand dabei die Zukunft von „Freiraum.“