1 Der Tempelbezirk des Römischen Freiluftmuseums hat mittlerweile beeindruckende Züge angenommen. Foto: Stopper

Lange bevor auf dem Zoller die ersten Ritter hausten, ließen es sich die Römer in der Villa in Stein gut gehen. Wie sie die Welt gesehen haben mögen, wird im Freilichtmuseum in Stein immer besser sichtbar. Denn es gibt dort spektakuläre Neuigkeiten.

Hechingen-Stein - Dazu zählt vor allem der Tempelbezirk, der längst beeindruckende Formen angenommen hat. Einige Tempel sind fertig, ebenso die Umfassungsmauer, an der sich auf einer Seite ein säulengetragener Anbau anfügt.

Man tritt ein, und plötzlich ist es ruhig. Der direkte Blick auf die umgebende Landschaft wird durch die weiße Mauer begrenzt. Der Himmel, die erstaunlich bunt angemalten Tempel und Skulpturen nehmen die volle Konzentration in Beschlag. Vor fast 2000 Jahren haben hier Menschen in ihrer Religion mit etwas den Kontakt gesucht, was seit jeher eine menschliche Ursehnsucht war. Das Wesen, das die Welt in seinen Händen hält. Ein Kern aller Religionen bis heute.

Ein Obelisk wird gebaut

Durch Opfergaben versuchten die Römer die Götter, deren Launen sie sich völlig ausgeliefert fühlten, für sich gnädig zu stimmen. Unwillkürlich tauchen Figuren in Toga-Gewändern vor dem geistigen Auge auf, die genau an dieser Stelle ihr Schicksal günstig beeinflussen wollten. Und wer nicht ganz so viel Fantasie hat: Beim Blick in einen kleinen Anbau stehen zwei Römerfiguren so lebensecht an einem Tisch, als sei die Zeit seither eingefroren.

Eine weitere Neuigkeit ist noch nicht ganz fertig. Dort, wo einst die Jupiter-Gigantensäule stand, ragt ein Eisengitter in die Höhe. Gebaut wird hier an einem Obelisk, der der Riesen-Sonnenuhr des Augustus in Rom nachgebildet ist. Wer etwas Gefühl für solche Dinge hat, versinkt beim Wandeln über das weitläufige Gelände unwillkürlich in einer eigenartigen Stimmung. Fast 2000 Jahre sind hier vorübergegangen, seit die Erbauer dieser Mauern hier lebten. Irgendwann sind sie in panischem Schrecken geflüchtet. Das belegt ein Kessel, der im Garten vergraben war und nun im kleinen Museumsraum hinter Glas steht. Er beweist: Diejenigen, die in ihm wertvolle Dinge vergraben wollten, bis die Bösewichte wieder weg sind, kehrten niemals wieder.

Ein römischer Garten

Viele kleine Dinge gibt es zu entdecken. Kleine Modellszenen hinter Glas, die in märchenhafter Stille römische Szenen zeigen, ein Garten nach römischem Vorbild, der so auch als schwäbisches "Gütle" durchgehen könnte. Ein Turm in der Ferne, zu dem sich der Weg lohnt, Kinderspielgeräte der besonderen Art.

Zum Abschluss dann noch Kaffee und Kurchen auf der Terrasse, von der aus der Blick unvergleichlich zur Burg hoch gelenkt wird. Auch dies ein Gemäuer, das von vergangenen Zeiten erzählt.