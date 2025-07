Der Bezirkspokalsieger SV Winzeln empfängt in der ersten Runde des WFV-Pokals den SV Nehren, der SV Seedorf erwartet Landesliga-Aufsteiger Ergenzingen.

Nach der Saison ist vor der Saison: Daher fand am Mittwochmittag die Auslosung der ersten Runde im WFV-Pokal statt.109 Teams haben gemeldet und hoffen auf den ganz großen Wurf: Den Pokalsieg, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt.

Der SV Winzeln, der sich als Sieger des Bezirkspokals für den Verbandspokal qualifiziert hat, trifft dabei in der ersten Runde auf den Landesligisten SV Nehren. Als unterklassiges Team hat der Bezirksligist dabei am Wochenende 26./27. Juli Heimrecht.

Ebenfalls zu Hause spielt der SV Seedorf, der in Runde eins auf den Landesliga-Aufsteiger und somit Ligakonkurrenten TuS Ergenzingen trifft. Im Duell zweier Verbandsligisten darf auch der FC Holzhausen gegen die TSG Tübingen auf eigenem Platz antreten.

Doch nicht alle Teams aus der Region müssen dabei bereits in der ersten Runde ran. Die beiden Landesligisten VfB Bösingen und SV Zimmern greifen dank Freilos erst in Runde zwei in Geschehen ein, ebenso der Landesliga-Aufsteiger VfL Mühlheim und Vorjahresfinalist und Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen.

Das Ziel aller 109 Teams: Das Stadion auf der Waldau

Sie alle stehen direkt in der zweiten Runde, die eine Woche später (2. und 3. August) ausgetragen wird. Wie üblich findet das Finale des WFV-Pokals auch in dieser Saison im Rahmen des Finaltags der Amateure (23. Mai 2026) im Stadion auf der Waldau in Stuttgart statt.