Freilichtspiele Seelbach: Die Premiere von „Jack the Ripper“ hat beeindruckt

Die Aufführung im Klostergarten erhielt am Samstagabend viel Beifall. Vor allem auch von den schauspielerischen Leistungen war das Publikum sehr angetan.
Im Jahr 1888 treibt ein Mann im Armenviertel des East End in London sein Unwesen und mordet Frauen. Auf dieser „äußeren“ Geschichte baut Intendantin und Regisseurin Katja Thost-Hauser ihre Inszenierung der Aufführung von „Jack the Ripper“ auf. Die Handlung orientiert sich grob an den bekannten Fakten zu den Verbrechen, die dem berüchtigten Serienmörder zugeschrieben werden.