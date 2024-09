Mit der Aufführung „Der Zauberer von Oz“ starten die Seelbacher Freilichtspiele am Samstag ab 18 Uhr in ihre 20. Ausgabe. Tickets für die Premiere sind keine mehr zu erhalten, teilt die Gemeinde Seelbach mit.

Für die Aufführung am Sonntag gibt es nur noch Karten an der Abendkasse. Für die Vorstellungen am 11., 13., 14. und 15. September gibt es noch Karten im Vorverkauf bei der Kultur- und Tourist-Info Seelbach oder unter www.reservix.de.

Alle Aufführungen starten um 18 Uhr auf der Freilichtbühne im Klostergarten. Bei Regen werden die Vorstellungen ins Bürgerhaus verlegt, auch dort sind die Plätze nummeriert, teilt die Gemeinde mit.

Regisseurin und Intendantin Katja Thost-Hauser hat für die Freilichtspiele den Klassiker in gewohnter Manier in die moderne Zeit verfrachtet.