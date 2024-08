Freilichtspiele in Seelbach: Die Hälfte der Tickets ist schon weg

Die Vorbereitungen für die 20. Freilichtspiele in Seelbach nehmen Fahrt auf. Wie die Gemeinde mitteilt, sind die Profidarsteller aus Wien bereits am Donnerstag eingetroffen. Für alle sechs Aufführungen von „Der Zauberer von Oz“ sind noch Karten zu haben.

Mit der Premiere des Stücks „Der Zauberer von Oz“ feiert die Gemeinde Seelbach am Samstag, 7. September, den Auftakt zu den 20. Freilichtspielen. Bereits am Donnerstag hat sich das Theaterensemble zu dem jährlich stattfindenden Willkommensabend getroffen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Das rund 30-köpfige Ensemble setzt sich aus einigen Profischauspielern aus Wien sowie einer großen Anzahl von Darstellern aus dem Ort und der Region zusammen. Offiziell empfangen wird das Team am Montag im Seelbacher Rathaus (wir werden berichten).

Auch in diesem Jahr präsentiert die Gemeinde dem Theaterpublikum wieder eine berühmte Geschichte in moderner Version auf der einmalig schön gelegenen Freilichtbühne im Seelbacher Klostergarten, heißt es in der Ankündigung weiter. Intendantin und Regisseurin Katja Thost-Hauser stelle die Produktion innerhalb von drei Wochen mit allen Darstellern auf die Beine.

Tribüne und Infrastruktur im Klostergarten wurden bereits aufgebaut

In den vergangenen Tagen wurden bereits die Tribüne und weitere Infrastruktur im Klostergarten aufgebaut. Das Bühnenbild wird in bewährter Weise, wie auch in den Vorjahren, von Bühnenbildner Helmut Mühlbacher aus Wien gestaltet und unter der Leitung von Albert Fehrenbacher, stellvertretender Leiter des gemeindlichen Bauhofs, durch das Bauhof-Team fachmännisch umgesetzt.

Mit den nun laufenden Proben im Klostergarten treten die Seelbacher Freilichtspiele damit in die intensive Vorbereitungsphase ein, so die Gemeinde weiter. Wie bereits in den vergangenen Jahren, wird auch dieses Jahr Johannes Christopher Maier in Funktion der Produktionsleitung die zahlreichen Probentermine und notwendigen Abläufe koordinieren.

Bereits jetzt ist der Durchgang im Klostergarten aufgrund der vor Ort aufgebauten Tribüne erschwert, informiert das Rathaus. In Rücksichtnahme auf einen möglichst ungestörten und konzentrierten Probenablauf bittet die Gemeinde darum, das Gelände des Klostergartens möglichst nicht zu den Probezeiten aufzusuchen. Der Zugang zum Restaurant „Belmondo“ sei über den Bereich Minigolf sowie über die Rasenfläche hinter den Tribünen am Bürgerhaus selbstverständlich weiterhin möglich.

Im Vorverkauf wurden laut Mitteilung bereits 50 Prozent des Kartenkontingents verkauft. Noch seien jedoch Eintrittskarten für alle sechs Aufführungen der 20. Freilichtspiele erhältlich. Tickets für die Freilichtspiele Seelbach sind im Vorverkauf ab 17,70 Euro in der Kultur- und Tourist-Info Seelbach, Hauptstraße 7 beziehungsweise unter Telefon 07823/94 94 52 oder per E-Mail an tourismus@seelbach-online.de erhältlich. Auch über das Online-Portal www.reservix.de gibt es Karten.

Die Termine

„Der Zauberer von Oz“ wird an sechs Terminen gezeigt. Los geht es mit der Premiere am Samstag, 7. September, ab 18 Uhr. Weitere Aufführungen sind, jeweils ab 18 Uhr, am 8., 11., 13., 14. und 15. September.