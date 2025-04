1 Wie sich das antike Leben auf dem ehemaligen römischen Gutshof gestaltete, erfahren Besucher am 4. Mai. Foto: Kauffmann

Wer den Alltag ehemaliger Römer erforschen will, für den wartet das Römische Freilichtmuseum in Stein eigens mit einer Veranstaltung auf. Was Besucher dazu wissen sollten.









Auch die Römer kannten Alltag, nicht nur Gladiatorenkämpfe, Wagenrennen und rauschende Feste. Am Sonntag, 4. Mai, kann man von 10 Uhr an auf dem Gelände des Römischen Freilichtmuseums in Hechingen-Stein so einiges darüber erfahren.