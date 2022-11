2 Die Siegeruhr ist der "Holzmichelhof". Foto: Störr

Die "Schwarzwalduhr des Jahres" kommt mit dem "Holzmichelhof" aus der Uhren-Manufaktur August Schwer in Schönwald. Die Auszeichnung fand im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof statt, wo die Besucher seit Mai abstimmen konnten.















Gutach - Die Ausstellung "Schwarzwalduhr des Jahres" war bereits in den Jahren 2007, 2008 und 2009 im Freilichtmuseum angesiedelt und ist eine Kooperation mit dem Verein "Die Schwarzwalduhr" und der Schwarzwald Tourismus (STG) in Freiburg.

Im Rahmen einer Finissage wurden die drei meist gewählten Uhren aus der Leistungsschau bekannt gegeben. Museums-Geschäftsführerin Margit Langer zeigte sich dankbar für die Zusammenarbeit mit dem Verein und der STG und Thomas Hafen als wissenschaftlicher Museumsleiter machte sich Gedanken darüber, warum die Schwarzwälder so gut zu den Kuckucksuhren passen. "Die Geschichte der Schwarzwalduhr bietet an, knapp und beinahe romantisch nacherzählt zu werden", schickte er voraus und benannte Zutaten für eine fast märchenhafte Erzählung.

Geschichte der Schwarzwalduhr ist im Wandel

Der Schwarzwaldbauer habe Holz und Zeit im Winter, mit Tüftlergeist der Pioniercharaktere wie die Gebrüder Kreuz vom Glashof oder den Drechslern Simon Henninger und Lorenz Frey sowie dem Impuls durch die Berichte der Glasträger – schon sei das Märchen erzählt.

"Es ist natürlich viel komplizierter", erklärte Hafen. Die Geschichte der Schwarzwalduhr sei der Wandel vom Holz zum Metallwerk, von der hausgewerblichen Uhrmacherei zur Manufaktur, von der Lackschilderuhr zum Blechwecker – und dazwischen als Dauerbrenner die Kuckucksuhr.

Auf der ganzen Welt hänge keine andere Uhr so sehr an der Landschaft, wie die Kuckucksuhr am Schwarzwald. Vielleicht liege das am Kuckuck, der seit Jahrhunderten jedem auf der Welt unmissverständlich mitteile, woher die Uhr herstamme.

Uhr strahlt Lebensfreude aus

Als frisch gebackener Ehrenpräsident des Vereins "Die Schwarzwalduhr" erklärte Ingolf Haas: "Der Schwarzwald ist nicht nur eine Landschaft, er ist auch mystisch." Es spiegle sich eine Energie, die noch immer gegeben sei und mit der kein Handy oder Tablet mithalten könne. Diese Energie wäre in der Schwarzwalduhr vorhanden, sie strahle die Schwarzwälder Lebensfreude aus. Bürgermeister Siegfried Eckert verwies auf die Sonnenuhr, mit der er als Markgräfler aufgewachsen sei, gratulierte den Gewinnern und den Beteiligten zur tollen Aktion.

Seitens der Schwarzwald Tourismus erklärte Jutta Ulrich das Abstimmungsverfahren per QR-Code und über das Internet, 6 660 Personen hätten sich an der Bewertung der zwölf Uhren von sechs Herstellern beteiligt. "Und jeder fünfte hat für die Sieger-Uhr gestimmt", betonte sie. Ostern 2023 beginnt der neue Ausstellungs-Wettbewerb im Deutschen Uhrenmuseum Furtwangen.

Die Gewinner

Zur Sieger-Uhr wurde der "Holzmichelhof" mit seiner vielfältigen Szenerie und ordentlichen Größe aus der Uhrenmanufaktur August Schwer in Schönwald gewählt. Auch die drittplatzierte Uhr kommt aus dieser Manufaktur. Den zweiten Platz belegte eine Uhr aus der Manufaktur Hönes in Titisee-Neustadt. Unter allen Abstimmungs-Teilnehmern wurde eine moderne Kuckucksuhr aus der Manufaktur Rombach und Haas verlost, diese gewann Elisabeth Bopp.