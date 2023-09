Fury in the Slaughterhouse – Meister der Verdrängung

Freilichtbühne Killesberg in Stuttgart

1 Fury in the Slaughterhouse Samstagabend am Killesberg. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Optimismus statt Krisenstimmung: Fury in the Slaughterhouse feiern auf dem Killesberg in Stuttgart eine Party für die Hoffnung. Vor dreißig Jahren klang das noch anders.











Was das Wort „Mono“ bedeutet, wissen Teenager heute vielleicht gar nicht mehr. „Mono“ nannte man nicht nur den flachen Einkanalton alter Schallplattenpressungen, „Mono“ war auch der Titel jenes Albums, mit dem die Hannoveraner Band Fury in the Slaughterhouse 1993 den internationalen Durchbruch schaffte.