Freilaufende Katzen in Alpirsbach: Situation ist auch für das Tierheim nicht tragbar

Vor allem in den hochgelegenen Stadtteilen Alpirsbachs gibt es vermehrt Probleme mit freilaufenden Katzen – mit Folgen auch für andere Tiere.
Jerry-Lee Matt vom Hauptamt der Stadt berichtete im Gemeinderat über die Katzenschutzverordnung. Vor allem in den hochgelegenen Stadtteilen komme es vermehrt zu Problemen mit freilaufenden Katzen und damit auch zu Folgen für Vögel, Eidechsen oder andere Kleintiere. Zudem käme es bei diesen Katzen zu Erkrankungen, Parasitenbefall, Unterernährung oder Verletzungen bei Revierkämpfen oder Verkehrsunfällen.