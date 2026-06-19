Rückkehr: Syrien lässt inhaftierte deutsche Journalistin frei

Seit Januar war die Kölner Journalistin Eva Maria Michelmann in Syrien inhaftiert. Jetzt ist sie frei und wieder in Deutschland, sagt ihr Bruder.
Berlin/Köln - Fünf Monate nach ihrer Festnahme in Syrien ist die aus Köln stammende deutsche Journalistin Eva Maria Michelmann freigelassen worden. Ihr Bruder Antonius Michelmann bestätigte der Deutschen Presse-Agentur dpa entsprechende Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel". Seine Schwester sei nun wieder in Deutschland. Am späten Nachmittag sei sie aus Jordanien gekommen. "Wir haben sie abgeholt", sagte ihr Bruder. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Sie habe sich über einen längeren Zeitraum in Isolationshaft befunden. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.