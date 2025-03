Freikirchen-Aussteigerin aus der Region berichtet: Wenn die Religion der Lust im Weg steht

Experte aus Südbaden äußert sich So werden Brücken kontrolliert

Vor einem halben Jahr ist in Dresden eine 53 Jahre alte Brücke über die Elbe teilweise eingestürzt. Karl Kleemann, Leiter der Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen am Regierungspräsidium Freiburg erklärt, wie engmaschig die Brücken in Südbaden kontrolliert werden.