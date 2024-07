So feiert die Gnadenkirche ihr Jubiläum

Freikirche in VS wird 40 Jahre alt

1 Die Outbreakband spielt bei der Jubiläumsfeier der Gnadenkirche in VS. Foto: Silas Newiger

Die Gnadenkirche VS feierte ihr großes Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen. Das Wochenende stand ganz unter dem Motto „40 Jahre Gnade ERlebt“.









Die Gnadenkirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, deren Mitte Jesus Christus ist. Zum Jubiläum lud die Freikirche in die Kirche an der Wilhelm-Schickard-Straße im Zentralbereich von VS ein.