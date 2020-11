Freikirche in VS Nach Corona-Ausbruch jetzt 81 Infizierte

Die Zahl der Corona-Infektionen, die in Zusammenhang mit zwei Gottesdienstes der Schwenninger Freikirche Crystal Forum stehen, steigen weiter an. Wie das Landratsamt auf Nachfrage am Mittwoch mitteilt, liegt die aktuelle Zahl der Corona-Fälle inklusive aller Folge-Infektionen bei 81. Die Gottesdienste liegen bereits knapp drei Wochen zurück.

