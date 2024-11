Freiheitsberaubung in VS: Falsche Beamte locken 20-Jährigen in Auto

Freiheitsberaubung in VS

In Schwenningen ist es zu einem Fall von Freiheitsberaubung gekommen. Zwei junge Männer gaben sich als Beamte in zivil aus und lockten einen jungen Mann in ihr Auto.









Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Unbekannten am Freitag gegen 23 Uhr auf der Jakob-Kienzle-Straße zwei junge Männer an. Diese waren gerade auf dem Weg nach Hause. Die Täter gaben sich als Beamte in zivil aus und nahmen einen der jungen Männer mit zu ihrem Auto, einem dunklen VW. Sie fuhren mit dem 20-Jährigen in die Bert-Brecht-Straße. Während der Fahrt gingen sie den jungen Mann körperlich an. Als das Auto anhielt, konnte der 20-Jährige fliehen.