Freiheitsberaubung in Spanien: Wochenlang an Bett gefesselt - Polizei befreit Frau

1 Die Polizei wurde von Nachbarn alarmiert. Archivbild Foto: Antonio Sempere/EUROPA PRESS/dpa

Eine junge Frau befindet sich in Spanien über Wochen in einer Horror-Situation. Aufmerksamen Nachbarn verdankt sie ihre Befreiung.









Madrid - Ein 29-Jähriger und seine Mutter sollen in Spanien die Partnerin des Mannes einen Monat lang an ein Bett gefesselt festgehalten haben. Man habe die junge Frau am Samstag in Salamanca im Westen des Landes befreit, teilte die Polizei mit. Mutter und Sohn seien festgenommen worden. Das zuständige Gericht habe unterdessen Untersuchungshaft für beide angeordnet. Der 29-Jährige werde der Freiheitsberaubung und der Misshandlung im familiären Umfeld beschuldigt. Der Mutter werde Verschleierung vorgeworfen, hieß es.