„Freiheit für Rojava“: 500 Demonstranten ziehen durch die Lahrer Innenstadt

Rund 500 Menschen haben am Mittwochabend an einer prokurdischen Demonstration in Lahr teilgenommen. Anlass waren die Angriffe syrischer Regierungstruppen in der kurdisch verwalteten Zone im Nordosten Syriens. Die Teilnehmer zeigten sich besorgt über die Situation in der Region, die als Rojava bekannt ist. „Krieg in Rojava/Mord an Zivilisten“ hatte auch der Aufruf zu der Kundgebung gelautet.