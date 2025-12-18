Freihandel: EU ringt um Zustimmung zu Mercosur-Abkommen

Es wird eng für das Handelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Sollte die EU keine Mehrheit zustande bekommen, könnte es bis zu einem neuen Anlauf lange dauern.
Straßburg/Brasilia - Für das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur fehlt in der EU noch die erforderliche Mehrheit. Brasilien erhöht den Druck. Es will aus dem ausgearbeiteten Vertrag aussteigen, wenn sich die EU nicht schnell einigen kann. Die Würfel dürften am Donnerstag in der EU fallen. Für Samstag ist die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Abkommens geplant.