Raus ist der Wal - doch wo er steckt, ist weiter völlig unklar. Ein Unding - gerade auch mit Blick auf Lehren für die Zukunft, meinen Experten. Auch Zweifel an bestimmten Angaben werden laut.
Wismar - Der am freigesetzten Buckelwal befestigte Sender schicke keine Ortsdaten, aber Vitalzeichen des Tiers - an dieser Aussage der privaten Initiative hinter dem Transport mehren sich die Zweifel von Experten. Zwar sei das konkrete Modell nicht bekannt, ein GPS- oder Satellitentracker liefere aber üblicherweise keine Vitalzeichen im medizinischen Sinne, hieß es vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). "Echte Vitalparameter würden spezielle Sensorik voraussetzen."