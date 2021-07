2 Gaben den Radweg frei (von links): Bürgermeister Christoph Enderle, Ortsvorsteher Peter Günther, Stellvertreterin Ellen Benz, Matthias Fritz vom Landratsamt, Simon Stahl von Forst-BW und Ulrike Becker, Revierförsterin Büchenberg. Foto: Hering

Das Radwegenetz in Baden-Württemberg soll ausgebaut werden. Ein wichtiger Schritt in der Region wurde mit dem Ausbau des Radwegs zwischen Loßburg und Alpirsbach gemacht.

Alpirsbach-Ehlenbogen - Zur Freigabe des Radwegs bei der Forellenzucht Lohmühle, der Richtung Loßburg führt, trafen sich Vertreter vom Forst und dem Landratsamt sowie Peter Günther, Ortsvorsteher von Ehlenbogen, und Bürgermeister Christoph Enderle vor Ort bei der Fischzucht.

Von der Forellenzucht bis zum Wasserweg sei der Radweg neu hergerichtet worden, verkündete Günther feierlich. Vor allem das Steilstück bei der Forellenzucht war ihm schon seit Jahren ein Anliegen. An diesem Anstieg habe der Weg tiefe Rillen gehabt, sodass es schon mehrfach zu Stürzen gekommen sei, teils mit erheblichen Verletzungen. Dieses Problem ist nun behoben.

Allerdings befürchtet er, dass der neu ausgebaute Radweg auch von Autofahrern als Abkürzung genutzt wird. Das sei auch schon vereinzelt der Fall gewesen.

Simon Stahl, Leiter der Forst-BW Mittlerer Schwarzwald, begeisterte sich für die Geschichte des Radwegs. Der Weg sei aus forstbetrieblicher Sicht nicht von Bedeutung. Dennoch fänden sich in diesem Bereich viele große Findlinge und winzige Flurparzellen, die Geschichten erzählen könnten, so Stahl. Das sei wie ein Rückblick in das Mittelalter. Aus heutiger Sicht sei jedoch in erster Linie von Bedeutung, dass mit dem Weg nun eine Verbindung in Richtung Loßburg hergestellt worden sei.

Peter Günther merkte an, dass neben diesem Radweg noch eine Riese vorhanden sei, die bis zum Riesplatz Büchenberg reicht.

Radwegausbau hat 5000 Euro gekostet

In Baden-Württemberg soll ein Radwegenetz entstehen, das alle Zentren verbindet, so Matthias Fritz, Radverkehrsbeauftragter des Landratsamts. Dabei soll der Radweg von Freudenstadt nach Haus­ach durchgehend asphaltiert werden. Allerdings liege das noch in der Ferne. Dieser jetzt freigegebene Radweg sollte zunächst von Loßburg nach Alpirsbach führen und wird nicht asphaltiert. Zusammen mit der Forst-BW und der Stadt Alpirsbach wurde nun erst einmal dieser Streckenabschnitt verbessert. Die Kosten für den sanierten Streckenabschnitt von etwa 1,8 Kilometern liegen bei etwa 5000 Euro. Sie werden zu einem Drittel von der Stadt und zu zwei Dritteln von Forst-BW getragen. Die Gesamtstrecke von 3,5 Kilometern überwindet etwa 200 Höhenmeter.

Laut Fritz sieht die weitere Planung vor, dass der Flößerweg durchgehend asphaltiert wird, bis auf einen kleinen Engpass beim Freibad in Loßburg. Auch aus Sicht des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist die Asphaltierung wichtig, da die Bundesstraße von Fahrradfahrern entlastet werden soll.

Ulrike Becker, Försterin des Reviers Büchenberg, machte den Umfang der Arbeiten deutlich. So musste der bewachsene Mittelstreifen abgetragen und auf der ausgebauten Strecke Feinsplitt aufgebracht und verdichtet werden. Zudem mussten die Arbeiter angestautes Wasser abführen und über Ein- und Ausläufe in den Bach leiten. Immerhin sei der Untergrund des Wegs in gutem Zustand gewesen, sodass er problemlos genutzt werden konnte, sagte Becker.