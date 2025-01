Der Regionalverband Neckar-Alb forciert auf Initiative des Landtags den Ausbau erneuerbarer Energien und weist im Regionalplan auch Flächen für Freiflächen-Photovoltaik aus.

Neues Feld in Balinger Ortsteil geplant

Nachdem Bürger und Behörden ihre Stellungnahmen abgeben konnten, werden in der nächsten Sitzung am Dienstag, 4. Februar, in Dußlingen, einige Änderungen bei den vorgesehenen Flächen bekanntgegeben. So werden etwa die Flächen in Balingen-Erzingen (12,7 ha) und in Geislingen-Erlaheim (16,5) nicht weiterverfolgt. Die Flächen in Dormettingen und Rosenfeld-Leidringen fallen nun etwas kleiner aus.

Zudem wurden neue Flächen in die Planung mit aufgenommen. So ist nun ein 10 ha großes Feld in Balingen-Frommern mit dabei. Laut Beschluss wurden sowohl die Streichung als auch die Neuaufnahme von FFPV-Gebieten mit den betreffenden Städten und Gemeinden abgestimmt.