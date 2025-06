1 Organisatoren und Sponsoren freuen sich auf den Albstädter Band-Sommer (von links): Florian Wagner, Julian Köhnlein, Paul Weise, Thomas Strobel, Stefanie Burggraf, Semra Tosun, Martin Braun, Marion Gulde, Oberbürgermeister Roland Tralmer, Dominique Brandt und Kulturamtsleiter Martin Roscher. Foto: Roth Erst Stadtfest, dann Band-Sommer: Vom 31. Juli bis 16. August spielen wieder zahlreiche Künstler aus der Region auf dem Ebinger Bürgerturmplatz – der Eintritt ist frei.







Der Albstädter Band-Sommer schickt sich an, eine Tradition zu begründen. Im vierten Jahr in Folge verwandelt sich der Bürgerturmplatz in eine Bühne für die regionale Musikszene. An neun Veranstaltungstagen von Donnerstag, 31. Juli, bis Samstag, 16. August, treten 13 Künstler respektive Bands auf.