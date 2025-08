Freude und Stolz lagen in der Luft, als die 16 Schüler der Freien Waldorfschule Rottweil im Rahmen der Abschlussfeier ihre Realschulabschlusszeugnisse entgegennahmen. Alle Prüflinge haben bestanden – ein starkes Ergebnis, das von der Schulgemeinschaft mit viel Applaus und herzlichen Worten gewürdigt wurde, berichte die Schule in einer Mitteilung.

Besonders erfreulich sei für die Schule: Neben dem erfolgreichen Bestehen konnten auch zahlreiche Einzelleistungen hervorgehoben werden. Sechs Schüler erhielten einen Preis für ihre hervorragenden schulischen Ergebnisse, fünf weitere wurden mit einer Belobigung ausgezeichnet.

Für die meisten Jugendlichen sei der Realschulabschluss kein Abschied, sondern ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Abitur. „Vor ihnen liegt nun eine neue Etappe voller Entwicklungsmöglichkeiten und gemeinsamer Erfahrungen. In den kommenden Schuljahren erwarten sie nicht nur der Abiturstoff, sondern auch vielfältige Projekte wie ein großes Klassenspiel, ein Sozialpraktikum sowie künstlerische Abschlüsse in Musik und Kunst“, verspricht die Freie Waldorfschule Rottweil. All dies seien zentrale Bestandteile der Oberstufe an der Waldorfschule, bevor sie in der 13. Klasse schließlich das Abitur ablegen werden.

Die Absolventen Ihren Abschluss haben Lene Luise Benne (Frittlingen), Maxim Diez (Göllsdorf), Tom Engeser (Stetten), Sion-Luka Hezel (Epfendorf), Salome Nayeli Viktoria Huschenbeth (Schramberg), Luca Lu Carlotta Lomsky (Rottweil), Finn Meyer (Bühlingen), Gabrijel Radek (Rottweil), Luise Rottweiler (Göllsdorf), Emily Straubhaar (Oberndorf), Lewin Thieslauk (Villingendorf), Jarla Thom (Rottweil), Clara Tischler (Hausen o. V.), Ronja von Troschke (Oberndorf), Jasna Wubs (Rottweil) und Lorenz Uri Zeller (Oberndorf) geschafft.