Der Vorsitzende des Ortsverbands der Freien Wähler VS, Andreas Flöß, verwies Flöß auf eine seit Jahren konstante Mitgliederzahl.

Die Aktivitäten seien, bedingt durch die Kommunalwahl, hauptsächlich auf die Aufstellung eines guten Kandidatenfeldes ausgerichtet gewesen, „was sich letztendlich auch in dem guten Wahlergebnis niedergeschlagen hat“.

„Neben den ausgezeichneten Kandidaten waren weitere Erfolgsgaranten die professional gestaltete Wahlbroschüre, die Plakate mit klaren Aussagen, wofür die Freien Wähler stehen, und der absolut gelungene Social Media Auftritt. Das Motto Kompetenz in den Rat wurde mit den zur Wahl angetretenen Personen eindrücklich bestätigt und führte so zu einem Zuwachs von einer Stimme im Gemeinderat gegenüber der letzten Wahl in 2019 und somit zur zweitstärksten Fraktion in diesem Gremium“, lautet das Fazit der Freien Wähler zur Kommunalwahl in VS.

Fachkompetenz

Überdies ging der Fraktionsvorsitzende Flöß auf Anträge und positive Mitwirkung der Gemeinderäte der Freien Wähler im Gemeinderat und den Ausschüssen ein. Dabei habe die Fachkompetenz der einzelnen Gemeinderatsmitglieder der Freien Wähler eine große Rolle gespielt. Flöß präsentierte im weiteren Verlauf den Mitgliedern einen Ausschnitt über die wichtigsten kommunalen Themen und Entscheidungen im Gemeinderat, wobei er besonders auf die Bedeutung bei der Erstellung des Doppelhaushaltes einging und dazu Ausschnitte aus der Haushaltsrede der Freien Wähler präsentierte. Speziell zu diesem Thema hatte sich die Fraktion, im Vorfeld der Beratungen im städtischen Gremium, in Workshops intensiv vorbereitet.

Die Wahlen

Ausschließlich Positives wusste Kassierer Michael Kratt zu berichten. Zur Wahl standen in diesem Jahr der Vorsitzende Andreas Flöß und der Schriftführer Matthias Jakob. Sowohl Flöß als auch Jakob wurden einstimmig auf weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Bernhard Stengele, Kassenprüfer, wurde einstimmig für ein Jahr gewählt und als sein Stellvertreter, ebenfalls für ein Jahr, Christian Reith.

Aus dem Beirat ausgeschieden sind Matthias Hoppe, Amapola Rodriguez Oltra-Schneider und Thomas Maier. Neu in den Beirat aufgenommen wurden Pascal Hoch, Michael Haselberger und Christine Molina-Benzing. Weitere Beiratsmitglieder sind Bernd Bucher, Steffen Ettwein, Franziska Furtwängler, Tobias Kratt, Christian Reith, Sybille Seemann und Gerd Vetter.