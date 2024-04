Die Freien Wähler stellen ihre Liste für die Gemeinderatswahlen im Juni vor. Stadtrat Hans Stollsteimer tritt nicht mehr an. Mit Ulrich Hamann und Urban Brenner wollen zwei ehemalige Stadträte wieder in das Gremium einziehen.

„Uns ist es gelungen eine Liste zusammenzustellen, die das gesamte Spektrum unserer Stadt abdeckt“, zeigt sich Ulrich Hamann, der Vorsitzende der Freien Wählervereinigung Nagolds zufrieden. Die Freien Wähler haben alle möglichen 26 Listenplätze besetzt.

Angeführt wird die Liste von Eberhard Haizmann, Chef der Hochdorfer Kronenbrauerei und Ulrich Hamann, Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums in Nagold.

Die Freien Wähler sind aktuell die stärkste Fraktion im Nagolder Gemeinderat. Fast alle amtierenden Gemeinderäte stellen sich wieder zu Wahl mit Ausnahme von Hans Stollsteimer. Der Landwirt aus Vollmaringen übergibt den Stab an seinen Sohn Markus.

Jüngster Kandidat ist mit 22 Jahren Yannick Hörrmann, der Enkel des verstorbenen Freie-Wähler-Urgesteins Rudolf Bachmann.

Die Kandidaten

Die Kandidaten der Freien Wähler für den Gemeinderat der Stadt Nagold: Ralf Benz, Kfz-Betriebswirt und Betreiber des Benz-Carrés, Vorsitzender des Nagolder Gewerbevereins; Esther Betz-Börries, Lehrerin am OHG (stark engagiert in der kirchlichen Arbeit); der Holztechniker Urban Brenner, der Zahnarzt Torsten Dirlewanger; Holger Ehnes, selbstständiger Unternehmensberater und Vorsitzender des VfL Nagold; die Europasekretärin Stefanie Ellenberger, Matthias Flury, Lehrer und Abteilungsleiter am OHG (bekannt auch als Chorleiter); der Außendienstmitarbeiter Markus Geissler, Ortsvorsteher von Gündringen; Ulrich Hamann, Schulleiter am OHG; Eberhard Haizmann, Geschäftsführer der Hochdorfer Kronenbrauerei; Yannick Hörmann, Elektroniker für Betriebstechnik aus Pfrondorf; der Anwalt Rafael Hummel (engagiert im Nagolder Kulturprogramm); Sebastian Kalmbach, Eventmanager und Betreiber des Teufelwerks; Bianca Katz, Sozialpädagogin und stellvertretende Ortsvorsteherin in Hochdorf; Daniel Kauff, Chefarzt der Klinik für Chirurgie am Nagolder Krankenhaus; der Augenarzt Christian Klameth; der Finanzbeamte Manuel Klumpp (Vorsitzender FC Iselshausen); Christoph Leins, Geschäftsführer des Modehauses Reichert und Vorsitzender des Nagolder Werberings; Daniel Martini, selbstständiger Schreinermeister und Holztechniker aus Emmingen; die Hochdorferin Siegrid Plaschke, selbstständige Weinhändlerin und Vorsitzende des Nagolder City-Vereins; Thomas Reimer, Kriminalhauptkommissar und Ortsvorsteher von Schietingen; die Mindersbacher Ortsvorsteherin Heiderose Rück; der Speditionsunternehmer Christian Stickel; die selbstständig Architektin Tanja Stikel; der Landwirt Markus Stollsteimer aus Vollmaringen und Jan von Greve-Dierfeld, selbstständiger Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (Kassier im Nagolder City-Verein).

Über die Freien Wähler Nagold

Die Freien Wähler sind keine Partei, sondern eine Wählervereinigung, organisiert als Verein. Sie haben auch nichts gemeinsam mit den Freien Wählern in den Landesparlamenten (Beispiel Hubert Aiwanger).

In Nagold orientiert sich die Fraktion im Gemeinderat an Sachthemen: „Wir engagieren uns für die Stadt, in der wir gerne leben - unabhängig und ohne parteipolitische Bindung. Durch die breite Mischung aus verschiedenen Berufszweigen ist unsere Arbeit im Gemeinderat geprägt von Offenheit und Sachverstand. Wir fördern Vereine, bürgerschaftliches Engagement und Eigeninitiative“, so ein Auszug aus dem Wahlprogramm.

Das spiegelt sich auch beim beruflichen Spektrum wider: Ärzte, Handwerker, Unternehmer, Lehrer, Architektin, Anwalt, Landwirt, Polizist, Finanzbeamter und Steuerberater. Gut vertreten seien auch die Nagolder Stadtteile.

Für Städte und Gemeinden werden die Herausforderungen in den kommenden Jahren nicht weniger. Nagold hat eine außergewöhnliche Position in der Region inne, umso wichtiger ist es nach Ansicht der Freien Wähler, dass auch im Zukunft Gemeinderätinnen und Gemeinderäte Entscheidungen im Interesse der gesamten Stadt sachorientiert treffen, ohne ideologische Brille oder Opposition um jeden Preis.