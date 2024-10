1 Foto: Schwarzwälder Bote

Zum Leserbrief von Hans-Otto Wagner hat unser Leser Michael Kolk aus Niedereschach folgende Meinung.









„Es wird in Deutschland […] täglich katastrophaler“, allerdings nicht in dem Sinne, wie Hans-Otto Wagner in seinem Leserbrief schreibt „durch diese Regierung“, sondern durch die Gesinnung, die er hier offenbart und die es, wie man am Beispiel des Freie-Wähler-Skandals in Niedereschach sehen kann, auch in unserer Gemeinde bis in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat.