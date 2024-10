Das grenzt an Betrug

Freie Wähler in Niedereschach

1 Ein Leserbrief äußert sich zur Kommunalpolitik in Niedereschach. Foto: Schwarzwälder Bote

Zum Austritt der Freien Wähler Niedereschach aus dem Landes- und Kreisverband der Freien Wähler hat unser Leser Harald Zeiher folgende Meinung.









Das grenzt an Betrug. Da gehen Rüdiger Krachenfels und seine Mitstreiter unter der Flagge der Freien Wähler in den Wahlkampf zur Gemeinderatswahl obwohl sie bereits am 25. Mai 2023 einstimmig beschlossen haben, aus dem Landes- und Kreisverband auszutreten.