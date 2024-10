Freie Wähler in Niedereschach: Bewusst Stimme abgegeben

1 Foto: Schwarzwälder Bote

Aufgrund des letzten Satzes fühle ich mich bemüßigt, auch einen Leserbrief zu schreiben: Ich und sicher auch alle anderen, die sie gewählt haben, haben bei vollem geistigen Bewusstsein ihre Stimme den Freien Wählern gegeben. Sie vertreten meine Bedürfnisse am Besten. Sie stellen wenigstens kritische Fragen, was durchaus legitim ist und haben Interesse, was bei Ihnen offensichtlich nicht der Fall ist. Womit sich mir bei Ihnen, Herr Lübben, wieder mal die Frage stellt, was Sie persönlich zum Fortkommen der Gemeinde beitragen, außer demokratisch gewählte Leute zu verunglimpfen.