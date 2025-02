Die kommunalen Freien Wähler kandidieren nicht für den Bundestag. Eine Abgrenzung von der „Freien-Wähler-Partei“ ist dem Ortsverband VS und dem Kreisverband der Freien Wähler wichtig.

Aktuell macht die „Freie-Wähler-Partei“ Wahlkampf für den Einzug in den Bundestag. Diese bundespolitische Partei hat jedoch nichts mit den Freien Wählern zu tun, die sich ausschließlich kommunal in Kreistagen, Gemeinde- und Ortschaftsräten organisieren, wie der Ortsverband Villingen-Schwenningen erklärt.

„Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, ist dies den Freien Wählern des Ortsverbandes VS wichtig zu betonen“, so der Vorsitzende Andreas Flöß. „Ein ganz entscheidender Punkt dabei ist“, so Flöß weiter, „dass wir weder an ein Parteiprogramm noch an eine Ideologie gebunden sind.“ Die Freien Wähler VS legen auch Wert darauf zu betonen, dass sie sich zum Wohle der Bevölkerung ausschließlich um kommunalpolitische Themen und den Sorgen und Wünschen der Bürger kümmern.

Die neugewählte Vorsitzende des Kreisverbandes der Freien Wähler für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Franziska Furtwängler, schließt sich den Ausführungen von Flöß vollumfänglich an. „Selbstverständlich tauschen sich die Freien Wähler sowohl im Orts- als auch im Kreisverband mit den Vertreterinnen und Vertretern anderer Parteien auf Orts- und Landesebene aus. Das bezieht sich jedoch ausschließlich auf kommunalpolitische Belange. Und gerade diese kommunale Verankerung und die parteipolitische Unabhängigkeit sind die großen Stärken der Freien Wähler“, ergänzt Furtwängler.

Wofür sie hier stehen

Nicht von ungefähr komme, so die Freien Wähler der Region in ihrer Mitteilung, der Erfolg bei den vergangenen Kommunalwahlen, sowohl hier in VS als auch in anderen baden-württembergischen Gemeinderäten, wo sie zu den stärksten Kräften gehören.

2010 hat sich der Weg des Bundesverbandes und des Landesverbandes der Freien Wähler getrennt, da der Bundesverband auch auf nationaler Ebene politisch tätig werden wollte. Die Kommunalpolitik bleibt aber den Vereinen vorbehalten und so kommt es, dass es die Namensgleichheit mit der „Freien-Wähler-Partei“ gibt.

Mit dieser Klarstellung verdeutlichen der Ortsverband VS und der Kreisverband Schwarzwald-Baar wofür sie stehen und für wen sie sich kommunalpolitisch engagieren, für die heimische Stadt, die Region und deren Bevölkerung.