Freie Schule will nach Horb: Falterschule künftig in Bildechingen?

Die freie Falterschule im Schwarzwald stößt in Dornstetten räumlich an ihre Grenzen und prüft einen Umzug nach Horb-Bildechingen.
Die Falterschule im Kreis Freudenstadt steht vor einer möglichen räumlichen und inhaltlichen Erweiterung. Die freie Schule, die seit September 2024 in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Ziegler in Dornstetten betrieben wird, prüft derzeit einen Umzug nach Horb-Bildechingen. Anlass sind wachsende Schülerzahlen, zunehmende Projektarbeit – und die geplante Erweiterung um die Sekundarstufe.