Haigerloch-Stetten/Rottweil. - Den Verantwortlichen und Unterstützern der Schule war die Freude sichtlich anzumerken, als der Ortschaftsrat Stetten ihren Antrag einstimmig befürwortete. Den künftigen Fuchsbau-Schülern und deren Lehrkräften soll bis zum Beginn des nächsten Schuljahres Unterschlupf gewährt werden.

Denn die Schule ist auf der Suche nach Unterrichtsräumen, bis man etwas Eigenes hat. Zumindest für das erste Schulhalbjahr. "Wir haben in Rottweil ein Gebäude in Aussicht", schilderte Patrick Bantle die Situation. Wie schnell sich dieses Ziel realisieren lasse, hänge von der Baugenehmigung ab. Da die Freie Schule "Fuchsbau" wohl kaum jemand in Haigerloch ein Begriff ist, stellten Patrick Bantle und Frank Schneider sie den Stettener Ortschaftsräten kurz vor. Die beiden sind zusammen mit Elisabeth Günthner Vorsitzende des am 31. Oktober 2021 gegründeten gemeinnützigen Vereins "Lernen mit Freude", der als Träger hinter der Schule steht.

Verein hat 24 Mitglieder

"Wir sind ganz normale Leute", meinte Bantle – selbst gelernter Maschinenbauingenieur, jetzt aber als Lehrer am Technischen Gymnasium Rottweil tätig – in Bezug auf die Zusammensetzung des 24 Mitglieder zählenden Vereins. Zu diesem würden Handwerker genauso gehören wie Pädagogen, Selbstständige, Angestellte oder Unternehmer. Alle aus dem Raum Rottweil und Oberndorf und laut Bantle "Visionäre und Mutige, die ihren Kindern eine andere Art des Lernens ermöglichen wollen".

Gedacht ist an den Aufbau einer Grund- und Werkrealschule von Klasse eins bis acht, die jedoch klassenübergreifenden Unterricht anbietet. Beim Start werde man fünf bis sechs begleitende staatlich ausgebildete Lehrkräfte haben sowie ehrenamtlich tätige Personen. Das Unterrichtskonzept, so Patrick Bantle weiter, sei inzwischen genehmigt und es gebe viele Firmen, welche die Schule unterstützen.

Stetten durch Zufall entdeckt

Vorgesehen ist ein Unterricht, der bis auf den Donnerstag ausschließlich an Vormittagen stattfindet. Den weiten Weg aus dem Landkreis Rottweil nach Haigerloch will man täglich mit zwei, drei Kleinbussen bewältigen. Man erwäge aber auch, mit Hilfe von Sponsoren ein Busunternehmen zu beauftragen, ergänzte Fördervereinsvorstand Bantle.

Und wie ist die Freie Schule ausgerechnet auf Stetten bei Haigerloch gekommen? Durch einen gewissen Zufall. Man war nämlich der Freien Schule Zollernalb bei deren Umzug von Engstlatt bei Balingen nach Haigerloch aufs Schlossfeld behilflich. Und dabei kam das Gespräch auf den leer stehenden Schulkomplex in Stetten, denn sich die Fuchsbau-Verantwortlichen auch gleich ansahen – und davon begeistert waren.

Kein Konflikt mit VHS oder Vereinen

Das bestätigte die Ansicht von Ortsvorsteher Walter Stocker, dass man in Stetten doch eigentlich eine tolle Einrichtung habe, die zu Unrecht nicht genutzt wird. Stocker: "Es ist alles da, man muss hier nur nass rauswischen und kann sofort einziehen." Freilich, so relativierte er, könne man der Freien Schule Rottweil/Oberndorf nur eine temporäre Heimat anbieten. Wenn nämlich im benachbarten Trillfingen die Grundschule für gut zwei Millionen Euro saniert werde, würde Stetten gebraucht, um den dortigen Schulbetrieb übergangsweise unterzubringen.

Und weil die Freie Schule "Fuchsbau" nur das Untergeschoss der Werkrealschule nutzen will, kommt sie auch nicht der Volkshochschule Balingen in die Quere, die in dem Gebäude Kurse anbietet. Da es auch keine Konflikte mit der Nutzung der beiden Turnhallen durch örtliche Vereine gibt, tat sich der Ortschaftsrat am Ende leicht mit seiner Entscheidung.