Freie: Schulabschluss als Wendepunkt im Leben begreifen

Für die Schüler der Freien Evangelischen Schule in Schopfheim beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Den Abschluss haben sie in der Tasche.

FES-Rektorin Klaudia Droste-Acocella hatte Bedenken, ob die Fahrnauer Festhalle als „Ausweichquartier“ für die im Umbau befindliche Schulaula geeignet ist. Allerdings mauserte sich die altgedient Halle nunmehr im zweiten Jahr nach Dekoarbeiten der Schüler und Lehrer der Freien Evangelischen Schule (FES) zu einem heiteren, freundlichen Raum, um Abschied zu nehmen.

Mit weit mehr als 200 Angehörigen war die Halle zur Feier denn auch bis zum letzten Platz besetzt. Die Bewirtung der Veranstaltung hatte die Realschulklasse 9a übernommen, die im nächsten Jahr verabschiedet wird. Es erfolgten 69 Zeugnisübergaben für die Hauptschüler der Klassen 9 und die beiden Lerngruppenklassen des Realschulabschlusses.

Lesen Sie auch

Nach der Begrüßung durch die Rektorin sorgten Konrektorin Kathrin Honz (Saxophon) und Wulf Rupprecht (Gitarre) mit mehreren jazzigen Stück für Musik. DJ und Abgangsschüler Nico Burger sorgte für weitere musikalische Umrahmung. Auch die Schülersprecher Oliver Nowag und Aaliyah Hardt sagten unisono an ihre Mitschüler: „Heute beginnt ein neues Kapitel in unserem Leben, nicht alles wird leicht sein“.

Droste-Acocella erwähnte in ihrer Ansprache die tolle Zusammenarbeit der FES-Schulgemeinschaft. Sie gratulierte den Schülern: „Eure Einladung lautete: Nach Jahren voller Lernen, Lachen mit gemeinsamen Erinnerungen ist es nun so weit. Ihr habt nun euren Abschluss in der Tasche.“ Der Schulabschluss sei ein Meilenstein und ein Wendepunkt im jungen Leben der Abgänger.

Rektorin regt zu kritischem Denken an

Die Rektorin regte die Schüler trotz Tik-Tok und Influencer zu kritischem Denken an. Sie sagte: „Fake News verbreiten sich schneller als Fakten, Meinung wird oft lauter vertreten als Wahrheit. Hinterfragt kritisch und schickt nicht nur Likes.“ Zum Schluss gab sie den jungen Leuten mit auf den Weg: „Nicht alles, was laut ist, ist wahr. Und nicht alles, was leise bleibt, ist bedeutungslos.“

Die Klassensprecher (vorne v.li.) mit Senol Nehir, Alessia Erdogan und Oliver Nowag bedanken sich bei den Lehrern. Foto: Gudrun Gehr

In ihrem Defilée präsentierten sich die 36 Hauptschüler und 33 Realschüler in festlicher Garderobe, die Mädchen in schicken Abendkleidern. Jeder der Abgänger wurde einzeln zur Bühne gebeten, um das Zeugnis von Rektorin und Kathrin Honz zu entgegen zu nehmen.Lob und Preise, Hauptschule: Lia Thomas Baumann, Justice Burg, Manmeet Kaur (alle Fachpreise in Englisch), Jan Knospe, Felix Streule, Emilia Sophia Willand, Samira Özdiker, Georg Hirsch.

Lob und Preise, Realschule: In der Lerngruppe A wurden geehrt: Jana Kidratschky, Daria Campan, Lea Schulze, Justin Henrich, Maria Bochmann (alle mit Lob). Zeugnispreise erhielten Lilly Marie Wagner, Yasin Özdiker, Biagia Maria Sparacino, Silas Odlokken (Zeugnispreis, Fachpreise in Englisch, Mathematik und Technik), Jury Seydel (Zeugnispreis, Fachpreis in Technik), Liah Kiefer (Schnitt 1,4, Zeugnispreis und Fachpreise in Deutsch, Englisch und Bildende Kunst), Yeliz Tümkaya (Schnitt 1,4, Zeugnispreis und Fachpreis in Englisch).

In der Lerngruppe B erhielten ein Lob: Joan Amy Georg und Finja Bitzer. Zeugnispreise erhielten Sara Engel, Oliver Nowag, Hejli Hysenaj (Zusatzpreis Mathematik), Alessia Erdogan, Magda Hagiang Tran (Zusatzpreis Mathematik). Klassenbeste war Nehir Senol (Schnitt von 1,4), sie erhielt den Zusatzpreis in Deutsch.