Calw - Die an diesem Donnerstag anstehende Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Calw steht beinahe ganz im Zeichen des Fahrradverkehrs, möchte man sagen. Ganze sechs der zehn öffentlichen Tagesordnungspunkte befassen sich direkt oder indirekt mit diesem Themenfeld. Darunter auch der Beschlussvorschlag, den Radverkehr in der Fußgängerzone der Calwer Innenstadt dauerhaft zu erlauben. Doch der Reihe nach.

Die Ausgangssituation

Freunde des Drahtesels haben es im Nagoldtal seit etlichen Jahren schwer – zumindest auf einem kurzen Stück des Weges zwischen Pforzheim und Nagold. Denn durch Calws Kernstadt führt kein einfacher Weg hindurch: Wirklich erlaubt war dort lange Zeit nur die Strecke über die Bischofstraße. Angesichts der Enge und des oft extrem hohen Verkehrsaufkommens nicht gerade verlockend. Viele wählten stattdessen die Lederstraße für ihre Tour – obwohl hier von der Kronen- bis zur Torgasse eine ausgewiesene Fußgängerzone das Absteigen und Schieben gebot.

Bereits im Jahr 2017 hatte der damalige Calwer Oberbürgermeister Ralf Eggert im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, dass sich dies nicht so einfach würde lösen lassen. Denn echte Alternativen gibt es eigentlich nicht.

Ein Ärgernis für Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen – für letztere vor allem deshalb, weil einige Radler sich schlicht nicht an die Regelung halten und mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone brausen.

Der Versuch

Um diesem Problem beizukommen, setzte sich der Bau- und Umweltausschuss im September 2020 damit auseinander. Die Verwaltung schlug damals vor, das Fahrradfahren in der Leder- und Badstraße künftig zu erlauben – in Schrittgeschwindigkeit und zunächst befristet auf ein Jahr. Einerseits, weil unter anderem Schüler und Nutzer der überörtlichen Radwege mit diesem Anliegen seit längerem an die Verwaltung herangetreten waren. Andererseits, weil sich nachgewiesenermaßen ohnehin kaum jemand an das Verbot gehalten hatte (auch, weil es vielen nicht bewusst gewesen sei) und es dennoch nur selten zu nennenswerten Konflikten deshalb gekommen war.

Bei der Breite der Lederstraße sei zudem ein verträgliches Miteinander machbar, hieß es damals. Und die Radfahrer, die heute schon rücksichtsvoll fahren, würden "aus der Illegalität herauskommen", während diejenigen, die sich ohnehin nicht an die Regeln halten, eventuell durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden könnten. Die Entscheidung des Gremiums fiel letztlich einstimmig.

Parallel zur "Öffnung" für Radfahrer waren daraufhin auch Infozettel zum Thema erstellt, verteilt und unter anderem im Frühjahr 2021 an abgestellten Fahrräder in der Innenstadt angeklemmt worden.

Auswertung

Mittlerweile ist das Probejahr abgelaufen. An diesem Donnerstag befasst sich der Bau- und Umweltausschuss daher nun mit dem Vorschlag, den Versuch zur Dauerlösung zu machen – obgleich auch die neuen Regelung nicht alle Probleme lösen konnte und kann.

So heißt es in den Unterlagen zur Sitzung, der Vollzugsdienst berichte weiterhin von "durchwachsenen" Erfahrungen. Noch immer seien manche Radler zu schnell und zeigten wenig Rücksicht; das werde auch vonseiten der Bevölkerung immer wieder mitgeteilt. Zu Unfällen sei es im Bereich der Fußgängerzone auch nach Angaben der Polizei allerdings nicht gekommen.

Fazit: Die Situation habe sich durch die neue Regelung weder verschlechtert noch deutlich verbessert.

Vorschlag

Dennoch, so erklären Straßenverkehrsbehörde und Vollzugsdienst, seien weder die Rückkehr zur alten Vorschrift ("Radfahrer absteigen") noch ein Verweis auf alternative Strecken (wie die Bischofstraße) sinnvoll. Stattdessen schlagen die Zuständigen vor, "die Regelung ›Schrittgeschwindigkeit‹ und damit das Gebot der Rücksichtnahme stärker zu verankern". Dies soll unter anderem durch Aufklärung und Information erreicht werden, beispielsweise an den Schulen der Innenstadt, auf touristischen Webseiten oder bei Verkehrserziehung und Fahrradprüfung.

Darüber hinaus könnten Bannern angeschafft und quer über die Straße gehängt werden und auf die Vorschriften hinweisen. Auch ein Geschwindigkeitsmessgerät, dessen Display "zu schnell" anzeigen kann, sei eine Option.

Systematisch Bußgelder zu verhängen wird dagegen nicht empfohlen – nicht zuletzt, weil dies aufgrund der personellen Situation nur punktuell erfolgen könnte.